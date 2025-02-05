В Ижевске задержали полицейского по делу о передаче сведений об умерших жителях

В Ижевске задержали 40-летнего капитана полиции по обвинению в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Следствие считает, что обвиняемый в феврале-декабре 2024 года, являясь оперативным дежурным одного из отделом полиции в Ижевске, незаконно передавал представителю ритуальной организации сведения об умерших жителях города и адресах нахождения их тел. За это ему выплачивали 50 тыс. руб. ежемесячно.

Деятельность обвиняемого пресекли сотрудники регионального УФСБ и следователи СК. Капитана полиции был задержан, у него дома и на работе провели обыски. Допрошены свидетели. В суд направили ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе МВД по региону добавили, что началась служебная проверка. Оперативники устанавливают обстоятельства произошедшего и возможных соучастников обвиняемого.