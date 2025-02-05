Совет по земле одобрил участок под школу в пятом микрорайоне «Мещерского озера»

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 5 февраля 2025 года одобрил выделение участка под строительство школы в пятом микрорайоне «Мещерского озера» в Нижнем Новгороде. В 2022 году жители этого микрорайона активно протестовали против сноса здания старого детского сада, после чего власти пообещали им построить новый садик и школу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект планировки территории в V микрорайоне «Мещерского озера», предусматривающий строительство школы и детсада

Фото: Минград Нижегородской области Проект планировки территории в V микрорайоне «Мещерского озера», предусматривающий строительство школы и детсада

Фото: Минград Нижегородской области

Ведомственный детсад на улице Акимова, 50 в начале нулевых закрыл «Оргхим», затем здание продали, и территорию под ним перевели под строительство многоквартирного дома. Когда здание начали сносить, жители возмутились, так как единственный существующий садик в микрорайоне переполнен, а школы нет вовсе. Остановить снос детсада уже было нельзя, так как инвестор имел на это полное право, но власти пообещали, что изыщут в микрорайоне участки под новый дошкольный объект и школу. Проект планировки территории, с учетом этих объектов, минград утвердил в апреле 2023 года.

Сейчас совет по земле одобрил муниципальному учреждению «ГлавУКС» участок под строительство школы на 800 мест на территории между домами по Волжской набережной, 7А, улице Карла Маркса, 12, улице Сергея Акимова, 50 и улице Пролетарской, 10А. Объем инвестиций в строительство и сроки не уточняют. Дальнейшей информации о строительстве детского сада пока тоже не было.

Также сегодня совет одобрил выделение муниципальным властям участка под строительство школы на улице Магистральной в Кстове.

Ирина Швецова