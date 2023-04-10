В микрорайоне Мещерское озеро запланирована школа и детсад

Как сообщили в нижегородском министерстве градразвития, утвержден проект планировки территории (ППТ) в границах улиц Сергея Акимова, Волжская набережная, Пролетарская и Карла Маркса.

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В новом ППТ были спланированы детский сад на 200 мест и здание средней школы на 800 учеников. Проект был разработан администрацией города Нижнего Новгорода для размещения объектов социальной инфраструктуры, необходимых для плотного жилого массива в Канавинском районе города. Пока конкретных сроков строительства школы и детсада нет. После утверждения ППТ городская администрация должна озаботиться подготовкой проектно-сметной документации и включением объектов в госпрограммы для их финансирования.

Иван Сергеев