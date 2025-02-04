Строительный блок в белгородском правительстве будет курировать Рустэм Зайнуллин
Временно курировать строительный блок в правительстве Белгородской области будет вице-губернатор Рустэм Зайнуллин. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. До сегодняшнего дня профильным замгубернатора был Владимир Базаров, об увольнении которого стало известно накануне.
Рустэм Зайнуллин ранее работал в правительстве Севастополя, как и белгородский губернатор Вячеслав Гладков
Фото: Правительство Севастополя
Господин Базаров контролировал работу двух министерств — строительства и автомобильных дорог и транспорта. Помимо них, господин Зайнуллин продолжит курировать министерство имущественных и земельных отношений.
По словам губернатора, Владимир Базаров уволился из-за перехода на новую работу. Глава региона предоставил бывшему коллеге возможность самому назвать место службы и добавил, что это должно стать известно в ближайшее время. Ряд местных СМИ предположил, что бывший «строительный» заместитель господина Гладкова переходит в команду врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Официальных сообщений на эту тему пока не было.