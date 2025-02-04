Строительный блок в белгородском правительстве будет курировать Рустэм Зайнуллин

Временно курировать строительный блок в правительстве Белгородской области будет вице-губернатор Рустэм Зайнуллин. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. До сегодняшнего дня профильным замгубернатора был Владимир Базаров, об увольнении которого стало известно накануне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустэм Зайнуллин ранее работал в правительстве Севастополя, как и белгородский губернатор Вячеслав Гладков

Фото: Правительство Севастополя Рустэм Зайнуллин ранее работал в правительстве Севастополя, как и белгородский губернатор Вячеслав Гладков

Фото: Правительство Севастополя

Господин Базаров контролировал работу двух министерств — строительства и автомобильных дорог и транспорта. Помимо них, господин Зайнуллин продолжит курировать министерство имущественных и земельных отношений.

По словам губернатора, Владимир Базаров уволился из-за перехода на новую работу. Глава региона предоставил бывшему коллеге возможность самому назвать место службы и добавил, что это должно стать известно в ближайшее время. Ряд местных СМИ предположил, что бывший «строительный» заместитель господина Гладкова переходит в команду врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Официальных сообщений на эту тему пока не было.

Алина Морозова