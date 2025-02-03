Вице-губернатор Белгородской области Владимир Базаров переходит на другую работу

Правительство Белгородской области покидает курирующий строительство вице-губернатор Владимир Базаров. Он принял такое решение в связи с переходом на новое место работы. Об этом во время совещания в облправительстве сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Базаров

Фото: Правительство Севастополя Владимир Базаров

Фото: Правительство Севастополя

Губернатор поблагодарил коллегу за совместную работу и выразил уверенность, что впереди у них будет, «может быть, еще больше совместных проектов». Возможность назвать новое место работы он предоставил господину Базарову, уточнив, что это станет известно уже в ближайшее время.

Владимиру Базарову 54 года. Он родился в городе Касли Челябинской области. В 1990 году окончил Сургутский нефтяной техникум по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин». В 2003-м — Сургутский институт мировой экономики и бизнеса по направлению «Экономика». В 2024-м — магистратуру направления «Государственное и муниципальное управление» РАНХиГС. С 2005-го по 2016 год господин Базаров работал в администрации Сургута, где занимал должности замдиректора департамента культуры, молодежной политики и спорта, главы департамента по экономполитике, департамента городского хозяйства, замглавы города. Затем перешел на пост замгубернатора — председателя правительства Севастополя. Там работал вместе с губернатором Вячеславом Гладковым, который в 2016–2018 годах также был замгубернатора Севастополя. Господин Базаров курировал вопросы городского хозяйства, дорог, транспорта, природопользования, экологии. С 2020 года он работал в правительстве Белгородской области, где занимал посты советника губернатора, вице-губернатора — начальника департамента строительства и транспорта.

Владимир Базаров стал заместителем господина Гладкова вместе с Дмитрием Гладским, также знакомым белгородскому губернатору по работе в Севастополе. В конце декабря 2024 года господин Гладский оставил пост первого вице-губернатора.

Алина Морозова