Песков: РФ открыта для переговоров с Зеленским, несмотря на его нелегитимность

Российская сторона готова к переговорам с Владимиром Зеленским, несмотря на его «большие проблемы де-юре» с точки зрения легитимности. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге в среду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Efrem Lukatsky / AP Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Efrem Lukatsky / AP

«Анализ нашей страны, который неоднократно был озвучен президентом (РФ Владимиром.— "Ъ") Путиным, говорит о том, что господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности, но, даже несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров»,— заявил официальный представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что власти России готовы к серьезному разговору по украинскому урегулированию. Как уточнил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, для этого нужно решить два вопроса: с легитимностью президента Украины Владимира Зеленского и с его указом о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского официально истек 20 мая 2024 года. Он продолжает занимать пост президента, ссылаясь на действие в стране военного положения. 28 мая Владимир Путин сказал, что, по «предварительной оценке», единственная легитимная власть на Украине после 20 мая — Верховная рада и ее спикер. Сейчас этот пост занимает Руслан Стефанчук.

30 сентября 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, в котором констатируется невозможность ведения переговоров с Владимиром Путиным. Президент России впоследствии не раз обращал внимание на этот документ, отмечая, что он препятствует ведению переговоров.

О переговорных инициативах Вашингтона и Киева — в материале «Ъ» «Про сто дней уже забыли».

Анастасия Домбицкая