«Про сто дней уже забыли»

Спецпосланник Дональда Трампа по Украине заявил, что конфликт можно завершить в относительно краткосрочной перспективе. По словам Кита Келлога, глава Белого дома располагает рычагами воздействия на Москву и Киев. Владимир Зеленский тем временем назвал главным условием начала диалога с Кремлем свою предварительную личную встречу с президентом США. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что переговоры скоро начнутся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прервал недолгую паузу и вновь публично высказался по вверенной ему тематике. По словам дипломата, добиться прекращения огня и постоянного мира вокруг Украины возможно в течение месяцев, а не лет. Он отметил, что нынешний глава Белого дома «создаст рычаги как для Киева, так и для Москвы», поскольку «президент знает, где и как надавить».

Кроме того, господин Келлог считает возможным проведение выборов президента Украины до конца года, особенно если удастся заключить перемирие с Россией. И даже если не удастся, все равно можно провести, потому что «в большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны». Да, действительно, в США в 1944 году проходили президентские выборы во время Второй мировой войны. И еще раньше, во время полыхающей гражданской войны в 1864 году, они тоже проходили. Собственно, провести выборы недолго, вопрос в их последующей легитимности.

Логично, наверное, все-таки сначала заключить перемирие, затем избрать президента, а потом уже приступать к серьезным переговорам. Но мы советы давать, конечно же, не будем.

Между тем Владимир Зеленский в очередном интервью озвучил свои условия: сначала он, а не Владимир Путин, должен лично встретиться с Трампом. Затем можно начать переговоры с РФ при участии США и желательно Европейского союза. Требование вступления в НАТО остается хотя бы потому, что это самый простой и эффективный способ предоставить Украине гарантии безопасности. По крайней мере, никакой четкой альтернативы на сегодня не просматривается, одни только разговоры.

Впрочем, вернемся к Келлогу, так может показаться, что вся суть его мирного плана сводится к словам «Трамп — голова, он знает, что делать и где как надавить». Про сто дней также забыли, теперь речь идет о месяцах. Проблема в том, что в мире накопилось много разных проблем, а президент Соединенных Штатов один, он физически не может заниматься всеми делами одновременно. А без него, как мы видим, проблемы не решаются. Специальный посланник в итоге, похоже, никуда не едет, а ждет, когда руководство правильно надавит, а может быть, и не надавит.

Приходится вновь повторяться: плохо в мире на кого-то надеяться. Даже на Трампа, он же ведь не волшебник. К тому же, Америка далеко, есть такая версия, что происходящее ее по-своему устраивает. Оборонный комплекс получил заказы, план поэтапного ослабления России (если таковой был) в той или иной степени осуществляется, американский газ утверждается в Европе с каждым днем все больше. Так что может быть не ждать у моря погоды, когда господин президент выделит время, а самим что-то предпринять в части мирного решения? Но опять же не будем давать советы, ибо все это лежит на поверхности.

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Дмитрий Дризе