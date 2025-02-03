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Коммерсантъ FM
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«Про сто дней уже забыли»

Дмитрий Дризе — о новых переговорных инициативах США и Киева

Спецпосланник Дональда Трампа по Украине заявил, что конфликт можно завершить в относительно краткосрочной перспективе. По словам Кита Келлога, глава Белого дома располагает рычагами воздействия на Москву и Киев. Владимир Зеленский тем временем назвал главным условием начала диалога с Кремлем свою предварительную личную встречу с президентом США. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что переговоры скоро начнутся.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прервал недолгую паузу и вновь публично высказался по вверенной ему тематике. По словам дипломата, добиться прекращения огня и постоянного мира вокруг Украины возможно в течение месяцев, а не лет. Он отметил, что нынешний глава Белого дома «создаст рычаги как для Киева, так и для Москвы», поскольку «президент знает, где и как надавить».

Кроме того, господин Келлог считает возможным проведение выборов президента Украины до конца года, особенно если удастся заключить перемирие с Россией. И даже если не удастся, все равно можно провести, потому что «в большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны». Да, действительно, в США в 1944 году проходили президентские выборы во время Второй мировой войны. И еще раньше, во время полыхающей гражданской войны в 1864 году, они тоже проходили. Собственно, провести выборы недолго, вопрос в их последующей легитимности.

Логично, наверное, все-таки сначала заключить перемирие, затем избрать президента, а потом уже приступать к серьезным переговорам. Но мы советы давать, конечно же, не будем.

Между тем Владимир Зеленский в очередном интервью озвучил свои условия: сначала он, а не Владимир Путин, должен лично встретиться с Трампом. Затем можно начать переговоры с РФ при участии США и желательно Европейского союза. Требование вступления в НАТО остается хотя бы потому, что это самый простой и эффективный способ предоставить Украине гарантии безопасности. По крайней мере, никакой четкой альтернативы на сегодня не просматривается, одни только разговоры.

Президент США не устает заявлять, что готов говорить об Украине

Впрочем, вернемся к Келлогу, так может показаться, что вся суть его мирного плана сводится к словам «Трамп — голова, он знает, что делать и где как надавить». Про сто дней также забыли, теперь речь идет о месяцах. Проблема в том, что в мире накопилось много разных проблем, а президент Соединенных Штатов один, он физически не может заниматься всеми делами одновременно. А без него, как мы видим, проблемы не решаются. Специальный посланник в итоге, похоже, никуда не едет, а ждет, когда руководство правильно надавит, а может быть, и не надавит.

Приходится вновь повторяться: плохо в мире на кого-то надеяться. Даже на Трампа, он же ведь не волшебник. К тому же, Америка далеко, есть такая версия, что происходящее ее по-своему устраивает. Оборонный комплекс получил заказы, план поэтапного ослабления России (если таковой был) в той или иной степени осуществляется, американский газ утверждается в Европе с каждым днем все больше. Так что может быть не ждать у моря погоды, когда господин президент выделит время, а самим что-то предпринять в части мирного решения? Но опять же не будем давать советы, ибо все это лежит на поверхности.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе

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