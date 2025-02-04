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Коммерсантъ FM
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В МИДе назвали условия и возможное содержание переговоров по Украине

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что власти России готовы к серьезному разговору по украинскому урегулированию. Для этого, по его словам, нужно решить два вопроса: с легитимностью президента Украины Владимира Зеленского и с его указом о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Для начала переговоров должны быть решены юридические аспекты, связанные с нелегитимностью Зеленского и его указом о запрете их ведения», — сказал господин Полищук в интервью ТАСС.

Пятилетний срок полномочий Зеленского официально истек 20 мая 2024 года. Он продолжает занимать пост президента, ссылаясь на действие в стране военного положения. 28 мая Владимир Путин сказал, что, по «предварительной оценке», единственная легитимная власть на Украине после 20 мая — Верховная рада и ее спикер. Сейчас этот пост занимает Руслан Стефанчук.

Что касается запрета на переговоры, то 30 сентября 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, в котором констатируется невозможность ведения переговоров с Владимиром Путиным. Президент России впоследствии не раз обращал внимание на этот документ, отмечая, что он препятствует ведению переговоров.

«Пока никто не обсуждал сколько-нибудь серьезно возможную комбинацию состава участников переговоров, пока исходим из того, что украинский президент не имеет права на такие переговоры. Поэтому обсуждать при сохранении в силе того самого указа (о запрете переговоров), обсуждать возможную композицию участников, наверное, — это забегать вперед», — заявил в понедельник, 3 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Между тем сами переговоры, как заявил в интервью ТАСС Алексей Полищук, могут вестись на основе стамбульского документа 2022 года. «Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору. Как не раз отмечалось, мирное урегулирование возможно на основе стамбульского документа 2022 года, в котором говорилось о нейтральном внеблоковом безъядерном статусе Украины, ее демилитаризации и денацификации, неразмещении на ее территории иностранных войск и баз при учете современных территориальных реалий и искоренении всей совокупности первопричин украинского кризиса»,— заявил господин Полищук.

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