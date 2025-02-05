Бой вне категории

Саудовские инвестиции обеспечат проведение очередного топового и дорогого боксерского боя. В нем в сентябре за титул лучшего боксера в суперсреднем весе (до 76,2 кг) будут драться две ярчайшие звезды вида, находящиеся в верхней части рейтингов просто лучших, вне зависимости от категории, бойцов,— мексиканец Сауль Альварес и американец Теренс Кроуфорд.

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О том, что 13 сентября состоится бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом, сообщили The Ring и ESPN. По их данным, поединок пройдет на открытом стадионе Allegiant Stadium в Лас-Вегасе, на котором выступает местная команда по американскому футболу «Рейдерс». Арена, вмещающая 65 тыс. зрителей и введенная в эксплуатацию пять лет назад,— одно из самых дорогих спортивных сооружений в мире: ее стоимость составила $2 млрд.

Организатор и основной инвестор у матча тот же, что в последнее время у многих топовых боксерских шоу: это Главное управление по развлечениям Саудовской Аравии, активно вкладывающее в бокс колоссальные суммы.

И сентябрьский матч точно украсит его портфолио, чем бы он ни закончился. Дело в том, что речь идет о столкновении двух ярчайших суперзвезд современного бокса, пользующихся гигантской популярностью.

Об их восприятии в боксе неплохо рассказывают рейтинги бойцов вне зависимости от весовой категории. Во всех наиболее уважаемых Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд располагаются рядышком с верхушкой, иногда — вплотную к ней. Например, в классификации ESPN Кроуфорд находится на втором месте вслед за украинским супертяжем Александром Усиком, а Альвареса в классификации BoxRec опережает лишь японский полулегковес Наоя Инуэ.

Правда, в последнее время их карьеры складывались немножко по-разному. Сауль Альварес, в 2022 году, на пике славы, поднявшись в полутяжелый вес (до 79,4 кг), потерпел очень болезненное поражение от россиянина Дмитрия Бивола и был вынужден восстанавливать репутацию в более привычном суперсреднем весе. Задачу он решил вполне успешно, одолев пятерых подряд противников — Геннадия Головкина, Джона Райдера, Джермелла Чарло, Хайме Мунгию и Эдгара Берлангу. В настоящий момент Альваресу принадлежат три из четырех чемпионских поясов в категории — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Однако источники уверены, что в сентябрьском бою на кону будет стоять именно статус абсолютного чемпиона мира.

Обладателем пояса Международной боксерской федерации (IBF) является кубинец Уильям Скулл. Но предполагается, что Альварес, прежде чем столкнуться с Кроуфордом, в мае встретится со Скуллом в поединке, в котором будет явным фаворитом, и отберет у него звание.

У Теренса Кроуфорда, никаких «промежуточных» матчей не планирующего, срывов никогда не было. Его послужной список безупречен: 41 победа в 41 бою. А ценности ему добавляет тот факт, что Кроуфорду удалось стать чемпионом мира в четырех весовых категориях — от 61,2 кг до 69,9 кг.

В последнюю, первый средний вес, он перешел лишь в прошлом году. При этом в соперники Теренсу Кроуфорду в поединке за пояса WBA и WBO сразу достался чрезвычайно опасный боксер — высоко котировавшийся Исраил Мадримов из Узбекистана. Американец прежде всего благодаря скорости взял над ним верх, но его преимущество на судейских картах оказалось небольшим.

Между тем эксперты того же ESPN полагают, что в сентябре ему придется решать еще более сложную задачу. Переход в суперсредний вес для Теренса Кроуфорда — это вообще прыжок через категорию, сразу на шесть с половиной килограммов вверх. Хотя, возможно, данный фактор не так уж важен. Во всяком случае, превосходства если не в физической мощи, то в росте у Альвареса не будет никакого. Рост мексиканца — 171 см, а американца, который большую часть карьеры был легковесом и полусредневесом,— 173 см.

Алексей Доспехов