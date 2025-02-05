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У прибывшего из Китая пассажира таможенники Пулково нашли почти 400 пачек сигарет

Пулковские таможенники в багаже пассажира, прилетевшего в Санкт-Петербург из китайского Ченду, нашли почти 400 пачек сигарет без акцизных марок РФ. В отношении молодого человека возбудили два дела об административных правонарушениях, сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

Фото: Северо-Западное таможенное управление

Вес табачных изделий составил почти десять килограммов. Пассажир заявил, что привез сигареты коллегам с предприятия в Ленинградской области. Стоимость партии по рынку РФ превышает 50 тыс. рублей.

«В отношении нарушителя возбуждено два дела об административных правонарушениях: по факту недекларирования товаров и по факту нарушения запретов и ограничений при ввозе товаров на территорию Евразийского экономического союза»,— уточнили в ведомстве.

Начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков заявил, что за перемещение большого количества и ассортимента табачных изделий грозит административная или уголовная ответственности. Теперь учитываются и стики для устройств нагревания.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в посылке из Китая на Выборгской таможне нашли 8,5 кг прегабалина.

Татьяна Титаева

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