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В посылке из Китая на Выборгской таможне нашли 8,5 кг прегабалина

Гражданин России заказал в Китае сильнодействующее вещество весом 8,5 кг. Посылку с прегабалином установили выборгские таможенники, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

Фото: Северо-Западное таможенное управление

Прегабалин поступил двумя отправлениями. Того объема вещества хватило бы на 40 тыс. доз. Заказчика задержали в момент получения посылки. Также была установлена квартира, где подозреваемый хранил аналогичные сильнодействующие вещества.

«В ходе обысков у мужчины изъято еще около 15 килограммов прегабалина, который планировалось распространять на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области через тайники-закладки»,— уточнил заместитель начальника Выборгской таможни Захар Фурманов.

Сотрудники ведомства возбудили уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Заказчик прегабалина отправлен в СИЗО.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что свыше 93 тыс. шампуней и гелей для душа изъяли на петербургской таможне.

Татьяна Титаева

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