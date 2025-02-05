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Коммерсантъ FM
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Минфин с 7 февраля уменьшит объем покупки валюты и золота на 20%

Минфин с 7 февраля по 6 марта направит на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила 66,5 млрд руб. Ежедневный объем операций составит эквивалент 3,3 млрд руб., сообщило ведомство. Указанная сумма почти на 20% меньше, чем за период с 15 января по 6 февраля (4,1 млрд руб., 70,2 млрд руб.).

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу, в феврале Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета на сумму 101,2 млрд руб. По итогам января отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема составило минус 34,7 млрд руб.

В конце июня 2025 года Центробанк намерен опубликовать данные об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие. Корректировка будет основываться на информации Минфина об объеме чистого инвестирования средств Фонда национального благосостояния в рублевые активы за первое полугодие 2025 года.

О ситуации на валютном рынке — в материале «Ъ» «Рубль настраивается на равновесие».

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