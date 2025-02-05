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Коммерсантъ FM
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«Армейским болельщикам остается только надеяться»

Владимир Осипов — о втором туре группового этапа Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби

Зимний кубок РПЛ уже стал одним из самых горячих за последние годы. Турнир проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. В нем принимают участие шесть команд из Российской премьер-лиги: ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Накануне «Краснодар» обыграл «Динамо» с минимальным счетом 1:0. «Зенит» же обошел ЦСКА — основное время завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти успешнее были футболисты из Санкт-Петербурга. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Обычно турниры в межсезонье проходят спокойно. Ведь результаты мало что решают, а для тренерского штаба главное — подготовить команды к предстоящим матчам РПЛ. К тому же сейчас клубы играют в Абу-Даби, казалось бы, какие тут страсти, даже в противостоянии с такой вывеской, как «Краснодар»—«Динамо». Но желание победить разожгло в душах игроков такой пожар, что без потасовки не обошлось. Игрок южан бразилец Витор Тормена чуть не сломал ногу молодому динамовцу Денису Бокову и получил красную карточку. Комментаторы, увидев нарушение, ахнули, хотя тему баров, обсуждая эпизод, обойти не смогли.

Встретились ли футболисты команд в баре после победы «Краснодара» со счетом 1:0, неизвестно. Но главное в этой истории, что серьезной травмы нападающий «Динамо» не получил, хотя эксперты отреагировали на произошедшее жестко. Экс-игрок сборной страны Сергей Юран, например, говорил, что, увидев подобное с тренерской скамейки, мог бы и не сдержаться: «Когда есть серьезные травмы, и перед тобой происходит это, не знаю, я, может, и не выдержал, дал бы в голову ему. Ну, а что остается делать?»

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После страстей в матче «Краснодар»—«Динамо» свое мастерство на суд болельщиков представили «Зенит» и ЦСКА. Кстати, эти команды сойдутся между собой в футбольном чемпионате страны в начале марта. Но наставник армейцев Марко Николич сразу заявил, что никаких параллелей между этими играми проводить не стоит: «Товарищеские игры — это товарищеские игры, а официальные игры — это совсем другое. Начинается давление, фанаты, я не вижу никакой связки между этими играми».

Армейским болельщикам остается только надеяться, что сценарий этой игры не повторится в официальных встречах. Игроки ЦСКА, казалось, выстояли против звездного «Зенита». Невероятный по красоте гол с лета забил 19-летний Матвей Кисляк, сделав счет 1:1. А когда на 88-й минуте новичок армейцев Артем Шуманский, который играл на Кипре с Александром Кокориным, вывел ЦСКА вперед, казалось, судьба матча решена. Вот она — победа красно-синих.

Но у «Зенита» буквально в последней атаке забил бывший спартаковец Александр Соболев, чем вызвал бурную реакцию комментаторов: «Здорово обработал, Соболев, Соболев! На 93-й минуте — 2:2!»

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По регламенту турнира после ничейного исхода были предусмотрены послематчевые пенальти. И в этой серии арамейцы уступили, не забив целых два 11-метровых. Но все самое интересное в Зимнем кубке РПЛ впереди. Например, в пятницу, 7 февраля, болельщиков ждет встреча «Динамо»—«Спартак». А финал турнира будет сыгран на следующей неделе, во вторник, 11 февраля. К сожалению, после поражения ЦСКА от «Зенита» шансы на то, что армейцы сойдутся в главной встрече со «Спартаком», минимальны. Скорее всего, за трофей все-таки поспорят «Спартак» и «Зенит».

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Владимир Осипов

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