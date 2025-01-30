«Спартак» и «Краснодар» ярко открылись

В Абу-Даби стартовал третий розыгрыш Зимнего кубка Российской премьер-лиги, который на этот раз собрал максимально сильный состав участников. В первом матче двукратный победитель турнира «Спартак» одолел «Краснодар» — 3:2. На групповом этапе их соперником также будет московское «Динамо». В другой группе сыграют «Зенит», ЦСКА и «Ростов». Таким образом, в нынешнем Зимнем кубке РПЛ представлены шесть клубов из первой семерки текущего чемпионата России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Российской премьер-лиге «Краснодар» и «Спартак» входят в тройку лидеров (на фото — момент недавнего матча команд в РПЛ)

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ В Российской премьер-лиге «Краснодар» и «Спартак» входят в тройку лидеров (на фото — момент недавнего матча команд в РПЛ)

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Становящийся традиционным Зимний кубок РПЛ, который уже в третий раз проходит в ОАЭ во время длительной паузы перед весенней частью футбольного сезона, его организаторы подняли на совершенно новый уровень. Впервые в нем участвуют шесть клубов, при этом все как на подбор.

За исключением «Локомотива», в Абу-Даби приехали лучшие команды по итогам 18 туров чемпионата России.

«Краснодар», «Зенит», «Спартак» и «Динамо» занимают первые четыре места в премьер-лиге, а ЦСКА и «Ростов» находятся на шестой и седьмой позициях. Изменился и формат розыгрыша Зимнего кубка РПЛ. Теперь его участники разделены на две группы, победители которых встретятся в финале, запланированном на 11 февраля. Кроме того, предусмотрены матчи за третье и пятое места.

Неудивительно, что и открылся столь представительный турнир отнюдь не рядовой игрой даже в условиях, когда команды только готовятся к рестарту сезона.

«Спартак» против «Краснодара» — это всегда интересно, тем более сейчас, когда клубы ведут борьбу за чемпионство.

К тому же соперники не стали особо шифроваться и выставили оптимальные составы. Новых футболистов ни те, ни другие пока не приобрели, хотя москвичи, по информации разных инсайдеров, очень близки к трансферам сербского центрхава Ивана Илича из «Торино» и аргентинского вингера Пабло Солари из «Ривер Плейт». При этом они расторгли контракты с голкипером Александром Селиховым, португальским защитником Томашем Таварешем и бразильским форвардом Виллианом Жозе. В свою очередь, кубанцы отправили в аренду нападающего Александра Кокшарова и продали защитника сборной Армении Георгия Арутюняна, который перешел в «Академию Пушкаша».

В чемпионате «Спартак» и «Краснодар» уже сыграли оба матча друг с другом, обменявшись крупными победами со счетом 3:0.

Разве что спартаковская была посвежее, так как состоялась в 17-м туре 1 декабря. Сейчас красно-белые тоже выглядели лучше, сразу завладев инициативой. Они больше контролировали мяч и чаще доставляли его к чужой штрафной площади. Их атакам не хватало лишь акцентированной концовки, и все попытки пробить блокировались кубанцами.

Относительная опасность у ворот Александра Максименко возникла только после ошибки вратаря москвичей, когда исправлять ее пришлось центральному защитнику Руслану Литвинову. Логично, что именно подопечные Деяна Станковича забили первыми. Они вновь быстро раскидали мяч в нападении, а Маркиньос сделал настолько точную подачу на Тео Бонгонду, что тому оставалось подставить голову.

Правда, реализовав свое игровое преимущество, «Спартак» тут же расслабился и прозевал рывок Жуана Баши, которого снабдил своевременной передачей Эдуард Сперцян.

Легионер из Анголы убежал один на один с Максименко и уверенно использовал голевую ситуацию. Постепенно команда Мурада Мусаева выровняла и саму игру, но все же острее по-прежнему действовали красно-белые. Кристофер Мартинс, Эсекьель Барко и Манфред Угальде имели хорошие моменты, но в первом случае «Краснодар» выручил голкипер Станислав Агкацев, во втором спартаковский аргентинец замешкался с ударом, а в третьем лучшему бомбардиру чемпионата России помешал отличиться центрбек черно-зеленых Диего Коста. Так что ничейный счет сохранился до перерыва.

На второй тайм вышел уже второй состав «Краснодара», тогда как Станкович повременил с заменами. «Спартак» сразу упустил очередной момент, когда Угальде бил по пустым воротам и угодил в защитника Кайо. А вскоре москвичи пропустили сами, позволив Никите Кривцову в одиночку да еще по центру вскрыть их оборону.

Затем и красно-белые произвели массовую ротацию, поэтому матч окончательно приобрел черты предсезонного спарринга. На 70-й минуте Роман Зобнин восстановил равенство, получив пас от Даниила Зорина и легко разобравшись с запасным вратарем кубанцев Даниилом Голиковым. А когда уже казалось, что основное время игры завершится вничью и по регламенту турнира ее победитель определится в серии пенальти, «Спартак» забил третий гол буквально в последней атаке. Точку в затяжной комбинации поставил Зорин, набравший два результативных балла и принесший своей команде полноценные три очка.

Александр Ильин