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В Тюмени по решению суда приостановили работу два магазина «Светофор»

Два магазина сети «Светофор» приостановили работу по решению суда, сообщили в пресс-службе УФССП (управление федеральной службы судебных приставов) по Тюменской области. Филиал на ул. Ветеранов Труда, 58 закрыт на 40 суток до устранения нарушений, магазин на л. 30 лет Победы, 1 — на 60 суток.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. «Не соблюдены правила хранения пищевых и непищевых товаров, отсутствуют медицинские книжки у работников, наличие недоброкачественной продукции с истекшим сроком годности»,— сообщили в УФССП.

На момент рассмотрения дела указанные проблемы не были устранены, из-за этого работу магазинов пришлось приостановить. Двери и кассовые аппараты опечатали, судебные приставы проводят регулярные проверки.

Ранее суд приостановил работу магазина «Светофор» в селе Абатское Тюменской области на семь суток после проверки. В Екатеринбурге магазины сети начали массово закрываться. По данным СМИ, Роспотребнадзор проводит массовые проверки в магазинах сети по всей стране.

Анна Капустина

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