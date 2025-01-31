В Тюменской области суд приостановил работу магазина «Светофор» после проверки

В селе Абатское (Тюменская область) суд после проверки приостановил работу магазина сети «Светофор» на семь суток (с 27 января 2025 года), сообщили в пресс-службе региональной судебной системы. Меру приняли после проверки, проведенной Роспотребнадзором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Абатский районный суд рассмотрел дело в отношении ООО «Торгсервис72» об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Согласно материалам дела, во время проведения административного расследования в магазине «Светофор» выявили продукцию с истекшим сроком годности и другие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Защитник, представляющий ООО «Торгсервис72», согласился с нарушениями, указанными в протоколе об административном правонарушении. Защита просила суд ограничиться мерой пресечения в виде штрафа, поскольку магазин принял меры по устранению нарушений к 3 февраля. Представитель Роспотребнадзора указал, что доказательств устранения нарушений не было предоставлено.

Ранее в Екатеринбурге закрылись три магазина «Светофор». По данным СМИ, Роспотребнадзор проводит массовые проверки в магазинах сети.

Анна Капустина