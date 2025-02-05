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Коммерсантъ FM
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Автоскидки поставят на стоп

Как маркетплейсы манипулируют ценами и скидками с молчаливого согласия продавцов

ФАС выдала Ozon и Wildberries предупреждение из-за навязывания акций своим продавцам. Маркетплейсы должны получать разрешение на скидки от селлеров и внести изменения в свои правила до конца февраля. Площадки, по выражению антимонопольной службы, занимают доминирующее положение. В 2024-м регулятор оценивал их совместную долю в 80% всего рынка. При этом после жалоб предпринимателей этой осенью Ozon и Wildberries уже отчитывались о послаблениях для своих партнеров. Как теперь работают акции с молчаливого согласия продавца? Расскажет Александр Мезенцев.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пресс-службе Ozon “Ъ FM” рассказали, что уже на постоянной основе сотрудничают с ФАС ради «сохранения прозрачных рыночных условий». Представитель Wildberries также заверил, что маркетплейс внимательно относится к позиции регулятора. Впрочем, продавцы все еще жалуются то на комиссии, то вовсе на пропажу товара с площадки на время распродажи за отказ от участия в акциях. И даже после угроз антимонопольной службы какие-то формы принуждения могут остаться, отметил селлер и основатель платформы «Меркатус» Лео Шевченко:

«Здесь все зависит от того, насколько жесткие санкции выставят сами маркетплейсы. Допустим, сейчас в Wildberries, если участвуешь в акции, товары показываются высоко, если не участвуешь, показываются низко.

Сейчас с точки зрения селлеров будет очень хорошая динамика, потому что никто не будет манипулировать. Если мы говорим про потребителя, акции есть, но не всегда в них по-настоящему честно сформирована цена, и приходится либо покупателям переплачивать впоследствии, когда продавцы поднимают цены, либо селлерам в процессе терять деньги».

В чем суть поправок в законопроект о платформенной экономике

Так, маркетплейсы могут пытаться разгрузить мощности, отмечают в профильных ассоциациях. Вакантность складов очень низкая, к концу 2024-го свободных мест на них было меньше 5%. Однако в так называемые автоматические акции попадают и товары, которые доставляются полностью силами продавцов, отметил независимый эксперт по инновациям в ритейле Борис Агатов: «Проблема в первую очередь касается тех, у кого маленький ассортимент. Ты либо остаешься вообще без продаж, либо начинается массовый спонтанный спрос, который ты не можешь обслужить. Когда есть скидка за счет маркетплейса, вроде бы не о чем беспокоиться, не из твоего же кармана это вытаскивают. Но продавец просто не может выстроить единую ценовую политику на всех каналах. Все покупатели начинают перетекать в одно место, обрушивая продажи в целом по всей компании».

С предложением запретить маркетплейсам самовольные скидки также выступало Минэкономразвития. Ограничение, как сообщали «Ведомости», министерство закрепило в готовящемся законопроекте о платформенной экономике. Его правительство собирается внести в Госдуму уже в феврале. Этого ждали долго, рассказывает исполняющая обязанности директора Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая. Впрочем, по ее словам, некоторые селлеры уже приспособились к особенностям платформ и научились извлекать выгоду даже из автоматических скидок: «Каждый круглый стол кто-то из участников сводил тему к автоакциям. У нас есть две ключевые площадки. Они работают, конечно, с автоакциями по-разному. В прошлом году на самом деле, видимо, чувствуя, что нагнетается обстановка, обе площадки предприняли меры, чтобы продавцам было легче работать.

Почему продавцы торговых онлайн-площадок пожаловались в ФАС

Этот инструмент как нерегулируемый в любом случае пропадет. Вопрос в том, нужно ли, чтобы он пропадал. Автоакция не требует от предпринимателя вложений в рекламу, а без рекламы продвижение на маркетплейсах сейчас невозможно. Да, действительно, кто-то научился, а кто-то говорит, что теряет миллионы».

С каждым годом на протяжении уже шести лет маркетплейсы подводят все более успешные итоги «Дня шоппинга» и «Черной пятницы». Впрочем, рост ноябрьских продаж постепенно замедляется и уже не сравним с кратными скачками времен пандемии.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова, Александр Мезенцев

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