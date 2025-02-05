Китайские двигатели начали устанавливать на сухогрузы RSD59 на «Красном Сормове»

На заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде начали устанавливать главные двигатели на два сухогруза RSD59. Об этом сообщили в компании 4 февраля.

Процесс включает погрузку оборудования и выравнивние его по фундаменту, на каждом судне будет по два двигателя. Судя по видео предприятия, двигатели — китайской марки Zichai.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в мае 2021 года Государственная лизинговая транспортная компания (ГТЛК) заказала на верфи строительство 11 сухогрузов проекта RSD59. Сдать их планировали до конца 2022 года. Но в 2022–2023 годах «Красное Сормово» построило только пять судов.

В ноябре 2024 года завод избежал штрафа почти в 600 млн руб. от ГТЛК за просрочку со строительством сухогрузов. Западные санкции и отказ европейских компаний от поставок двигателей и судового оборудования вынудили нижегородских корабелов искать поставщиков в Китае и корректировать рабочую конструкторскую документацию под азиатские компоненты.

Галина Шамберина