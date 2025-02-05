Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Китайские двигатели начали устанавливать на сухогрузы RSD59 на «Красном Сормове»

На заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде начали устанавливать главные двигатели на два сухогруза RSD59. Об этом сообщили в компании 4 февраля.

Процесс включает погрузку оборудования и выравнивние его по фундаменту, на каждом судне будет по два двигателя. Судя по видео предприятия, двигатели — китайской марки Zichai.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в мае 2021 года Государственная лизинговая транспортная компания (ГТЛК) заказала на верфи строительство 11 сухогрузов проекта RSD59. Сдать их планировали до конца 2022 года. Но в 2022–2023 годах «Красное Сормово» построило только пять судов.

В ноябре 2024 года завод избежал штрафа почти в 600 млн руб. от ГТЛК за просрочку со строительством сухогрузов. Западные санкции и отказ европейских компаний от поставок двигателей и судового оборудования вынудили нижегородских корабелов искать поставщиков в Китае и корректировать рабочую конструкторскую документацию под азиатские компоненты.

Галина Шамберина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...