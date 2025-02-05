Первые машины марки гибридных китайских внедорожников Rox прибыли в Петербург

В Петербурге открылись первые шоу-румы китайского бренда Rox. В автосалонах представлены автомобили дебютной модели марки в России — гибридные внедорожники Rox 01.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал AutoRun SPb Фото: Telegram-канал AutoRun SPb

Как сообщает специализированный Telegram-канал AutoRun SPb, в дилерском центре на улице Оптиков, в частности, первые машины покупателям предлагают в двух комплектациях: 6-местной Business Lounge и 7-местной Family.

Бренд Rox 01 позиционируется в премиальном сегменте, стоимость машин превышает 9 млн рублей. 2024 году Rox 01 уже продавался в Петербурге — этот автомобиль привозили по схеме параллельного импорта. За год в городе на Неве было зарегистрировано 20 таких внедорожников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ближайшее время в Петербурге откроются четыре дилерских центра китайского бренда электрокаров и гибридов Avatr.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Avatr на четверых».

Андрей Цедрик