Avatr на четверых

Премиальный бренд Avatr начнет продавать свои электрокары в четырех петербургских дилерских центрах. Первая модель Avatr 11 появится в шоу-румах уже в конце февраля этого года. Вторую — Avatr 12 — производитель обещает официально представить летом. Участники рынка считают, что ежемесячно дилеры смогут реализовывать около пяти автомобилей этой марки каждый. Эксперты говорят, что достигнуть таких показателей продавцы смогут не раньше сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премиальный электромобиль из КНР — Avatr 11

Фото: AGR Automotive Group Премиальный электромобиль из КНР — Avatr 11

Фото: AGR Automotive Group

Премиальная марка электромобилей и гибридов из КНР Avatr (суббренд Changan) откроет в Петербурге четыре дилерских центра. Один из них — в «Вагнер Выборгский» на Выборгском шоссе, 352, в Парголово уже начал свою работу. Еще три салона бренда: в «Major Олимп» на Исполкомской улице, 15А, «Ключавто Витебский» на Кузнецовской улице, 41А, и «Автопродикс Лахта» на улице Школьная, 71к. 1,— запустят к концу февраля. Более планов на расширение дилерской сети в городе в этом году у компании нет, рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе Changan Motors Rus.

Пока в автоцентрах будет продаваться единственная официально представленная в РФ модель Avatr 11 в трех комплектациях: заднеприводная «базовая» версия кроссовера по рекомендованной цене в 6,95 млн рублей, а также полноприводные «мидл» и «топ» стоимостью 7,5 млн и 7,8 млн рублей соответственно. Летом 2025 года модельный ряд бренда в РФ пополнит электрический фастбек Avatr 12, уточнили в пресс-службе компании.

Бренд Avatr — это совместный проект Changan, Huawei и производителя аккумуляторов CATL, созданный в 2018 году. Изначально под маркой предполагалось выпускать престижные электрокары, но затем линейку дополнили гибриды. Дизайн автомобилей Avatr разрабатывают в глобальном бюро Changan в Мюнхене под руководством Надера Фагихзаде. Господин Фагихзаде известен своей работой в концерне BMW, в частности, разработкой дизайна моделей 6-й и 7-й серий, родстера i8 и концепта iNEXT.

Автомобили Avatr пользовались спросом в Петербурге и до официального выхода бренда на российский рынок. Авто с 2023 года ввозили по схеме параллельного импорта. По данным «Автостат инфо», в 2024 году в Петербурге было зарегистрировано 42 электрокара этой марки: 26 кроссоверов Avatr 11 и 16 фастбеков Avatr 12. Год к году продажи бренда в городе выросли в 2,5 раза.

Самой востребованной премиальной маркой по итогам года стал китайский Zeekr (553 шт.), что составляет почти половину всех регистраций в сегменте электрокаров в городе. Также спрос наблюдался на Tesla (62 шт.), китайский бренд Ora (48 шт.) и немецкий Volkswagen (41 шт.).

Среди прямых конкурентов в премиальном сегменте у Avatr официально представленные в РФ Seres Aito, Wey, Voyah, Hongqi, Exlantix, а также марки, ввозимые по «серому» импорту — LiXiang и Zeekr.

В Changan Motors Rus считают, что рынок электромобилей в РФ продолжит расти, а спрос в сегменте «люкс-премиум» будет стабильным.

Директор подразделения продаж холдинга Major в Петербурге Евгений Иванов говорит, что официальный выход на рынок сыграет Avatr на руку, но ожидать какого-то прорыва в продажах не стоит. По его прогнозам, в ближайшее время дилеры смогут продавать в городе около пяти таких авто ежемесячно каждый.

Автоэксперт Денис Гаврилов считает, что таких показателей (20 авто в месяц) дилеры смогут достичь не ранее августа — сентября. Подобную ситуацию можно было наблюдать у других брендов в премиум-сегменте, постепенно выходивших на российский рынок, например, Seres Aito. Плюсом для Avatr эксперт называет его узнаваемость у автолюбителей, так как до официальной представленности в РФ модели ввозили в страну по параллельному импорту.

По мнению автоэксперта Андрея Троя, марка будет пользоваться интересом у покупателей, даже несмотря на общее состояние рынка электрокаров (в Петербурге рост год к году всего на 9,5%.— «Ъ-СПб»), так как сегмент «премиум» традиционно остается стабильным, а в моменты кризисов даже показывает рост.

Владимир Колодчук