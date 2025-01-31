Четыре дилерских центра китайского бренда электрокаров Avatr откроют в Петербурге

Бренд электромобилей и гибридов Avatr (китайский премиальный суббренд Changan) выбрал первых дилеров в Петербурге. В город на Неве марка приходит с четырьмя дилерскими центрами, сообщает специализированный Telegram-канал AutoRun SPb. Сроки открытия новых автосалонов пока не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал AutoRun SPb Фото: Telegram-канал AutoRun SPb

По словам экспертов авторынка, в России бренд стартует с электрическим кроссовером Avatr 11. В его модельной линейке в Китае также есть электрический седан Avatr 12 и гибридный кроссовер Avatr 07.

Аналитики отмечают, что в Петербурге автомобили Avatr уже полтора года продаются через параллельный импорт. В прошлом году объем реализации марки в городе составил 42 автомобиля, из которых 26 пришлось на кроссовер 11, а остальные 16 — на седан 12. Марка заняла 4-е место по объему продаж среди всех брендов электромобилей в Петербурге. По сравнению с 2023 годом продажи Avatr в городе выросли в 2,5 раза.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дилерская сеть китайского бренда Kaiyi в Петербурге сократилась до трех автосалонов, в то время как еще в декабре у марки было семь дилерских центров в городе.

Андрей Цедрик