С Плесецка стартовала ракета «Союз» с военным спутником

Боевые расчеты космических войск Воздушно-космических сил России запустили с космодрома «Плесецк» ракету-носитель легкого класса «Союз-2.1в» с космическими аппаратами на борту. Пуск был проведен в интересах Минобороны, сообщило ведомство. Сколько спутников запущено, не уточняется.

В прошлый раз пуск «Союза-2.1б» был осуществлен 4 декабря 2024 года, тогда запустили один космический аппарат. В целом за прошлый год было проведено пять таких пусков: в феврале, мае, сентябре и октябре.

Президент Владимир Путин называл одной из ключевых задач космических войск принятие на вооружение космического ракетного комплекса «Ангара». Это семейство российских ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов. Они используются для вывода на орбиту различных аппаратов.

В апреле 2024-го с третьей попытки была запущена ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». Это первая ракета, полностью разработанная и созданная в России после распада СССР.

Подробности — в материале «Ъ FM» «"Ангара" троицу любит».