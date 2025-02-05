Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С Плесецка стартовала ракета «Союз» с военным спутником

Боевые расчеты космических войск Воздушно-космических сил России запустили с космодрома «Плесецк» ракету-носитель легкого класса «Союз-2.1в» с космическими аппаратами на борту. Пуск был проведен в интересах Минобороны, сообщило ведомство. Сколько спутников запущено, не уточняется.

В прошлый раз пуск «Союза-2.1б» был осуществлен 4 декабря 2024 года, тогда запустили один космический аппарат. В целом за прошлый год было проведено пять таких пусков: в феврале, мае, сентябре и октябре.

Президент Владимир Путин называл одной из ключевых задач космических войск принятие на вооружение космического ракетного комплекса «Ангара». Это семейство российских ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов. Они используются для вывода на орбиту различных аппаратов.

В апреле 2024-го с третьей попытки была запущена ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». Это первая ракета, полностью разработанная и созданная в России после распада СССР.

Подробности — в материале «Ъ FM» «"Ангара" троицу любит».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...