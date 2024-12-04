ВКС России провели пуск «Союз-2.1б» с военным спутником

Военно-космические силы России осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщило Минобороны. Запуск состоялся 4 декабря в 20:59 мск.

По данным «Роскосмоса», с 27 декабря 2006 года по 4 декабря 2024 года выполнено 73 пуска ракет «Союз-2.1б», на околоземные орбиты и отлетные траектории выведено 666 космических аппаратов.

Предыдущий пуск с военного космодрома был осуществлен 31 октября, тогда стартовала ракета «Союз-2.1а». 17 сентября была запущена ракета-носитель «Ангара-1.2» с военными спутниками.