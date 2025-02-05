Насосы для пенисов стали самой быстрорастущей категорией интим-товаров на WB

Динамика продаж товаров для взрослых на маркетплейсе Wildberries за прошлый год выросла на 20% относительно 2023 года. Чаще всего россияне покупали лубриканты и настольные игры для взрослых, причем оборот вторых увеличился на 50%. Второе место занимают вибраторы, вновь ставшие лидерами по сумме продаж, узнал «Ъ».

Оборот фаллоимитаторов увеличился на треть в денежном выражении. В натуральном выражении самую высокую динамику показали насосы для пенисов, пульсаторы и подушки для секса. Рост продаж таких товаров составил более 250%.

В целом средний чек по категории увеличился на 8%. Так, средняя стоимость лубриканта на платформе составила 423 руб., настольных игр — 749, а вибраторов — 1,2 тыс. руб. Анальная пробка по среднему чеку обошлась покупателям в 591 руб.

Наиболее дорогими оказались секс-куклы и секс-машины. Их стоимость составляет в среднем 5,4 тыс. и 4,9 тыс. руб. соответственно. Средняя цена секс-кресла на маркетплейсе — 3,7 тыс. руб, а секс-качелей — 3,1 тыс. руб. Стопы для фистинга стали вдвое дешевле.

На фоне роста популярности маркетплейсов почти во всех российских городах-миллионниках к началу 2025 года сократилось число магазинов товаров для взрослых. Заметнее всего снижение наблюдается на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. В целом по России количество секс-шопов снизилось на 7,8% год к году

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