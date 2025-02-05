Интим не предлагают

Почти во всех российских городах-миллионниках за исключением Екатеринбурга и Новосибирска к началу 2025 года сократилось число магазинов товаров для взрослых. Заметнее всего снижение наблюдается на высококонкурентных рынках Москвы и Санкт-Петербурга. Спрос перетекает на маркетплейсы, а также в сетевые магазины косметики, которые активно осваивают эту нишу. Не добавляет оптимизма продавцам и рост стоимости закупок из-за подрожавшего рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как подсчитали аналитики сервиса «Яндекс Карты» по запросу “Ъ”, к началу 2025 года в 12 из 16 российских городов-миллионников снизилось количество секс-шопов: в целом по стране — на 7,8% год к году, до 1,99 тыс. Рост отмечен только в Екатеринбурге (на 2,6%, до 39) и Новосибирске (на 5,5%, до 58). В Красноярске и Ростове-на-Дону число таких магазинов не изменилось и составило 38 и 30 соответственно.

Как показывают подсчеты «Яндекс Карт», в Москве и Санкт-Петербурге — на крупных рынках продаж интимных товаров — к началу 2025 года число секс-шопов сократилось соответственно на 8,9%, до 298 магазинов, и на 14,4%, до 107. В Краснодаре, где также много подобных магазинов, их число за год уменьшилось на 15,7%, до 59 (см. таблицу).

Количество секс-шопов в крупных городах России Выйти из полноэкранного режима Город Число объектов на 1 января 2025 года Изменение год к году (%) Москва 298 –8,9 Санкт-Петербург 107 –14,4 Краснодар 59 –15,7 Новосибирск 58 5,5 Челябинск 40 –7 Екатеринбург 39 2,6 Красноярск 38 0 Ростов-на-Дону 30 0 Омск 28 –9,7 Самара 25 –19,4 Пермь 23 –20,7 Нижний Новгород 20 –20 Казань 20 –13 Уфа 19 –13,6 Воронеж 18 –5,3 Волгоград 14 –26,3 Открыть в новом окне Источник: «Яндекс Карты».

В последнее время владельцы секс-шопов принимают решение сворачивать бизнес, поэтому в чатах профессионального сообщества все чаще появляются сообщения о продаже остатков товаров, говорит владелица московских магазинов «Презервативная» и основательница секс-шопа «Шпилли-Вилли и нефритовый жезл» Есения Шамонина. Она связывает ситуацию с перетоком покупателей на маркетплейсы и сетевые косметические магазины, где есть отдельные корнеры с интимными товарами.

Гендиректор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых говорит, что магазины из этой категории все чаще освобождают площади, особенно в спальных районах. По его словам, обычно владельцы таких бизнесов подбирали небольшие (20–50 кв. м) площади в районах с высоким пешеходным трафиком. Он ожидает, что стабильно развиваться будут флагманские магазины в центральных районах, а аудитория небольших секс-шопов на окраинах будет все больше переходить на маркетплейсы.

На сегмент также повлияли западные санкции. Из-за них секс-шопы столкнулись с ростом закупочных цен на импортную продукцию, добавляет Есения Шамонина. Поставщики повышают стоимость продукции вслед за ростом курса валют, говорит основатель холдинга Pinkrabbit Family Максимилиан Лапин. По его словам, в сети «Розовый кролик», которой управляет холдинг, за последние два-три года цены выросли примерно на 10%.

Гендиректор «Пурпура» (производит лубриканты и другие интимные товары) Елена Захарова говорит о подорожании за 2024 года сырья на 10–20%. По ее словам, хотя оборот компании в прошедшем году вырос на 26%, конец года оказался сложным, в том числе из-за снижения продаж.

В то же время рост продаж интимных товаров фиксируют крупные маркетплейсы: так, например, у Wildberries в 2024 году этот показатель увеличился на 20% год к году. В косметической сети «Золотое яблоко», запустившей несколько лет назад одной из первых в этом сегменте продажи интимных товаров, говорят, что в 2024 году у компании реализация такой продукции в натуральном выражении выросла год к году на 35%, в денежном — на 30%.

Максимилиан Лапин отмечает, что офлайн-продажи в «Розовом кролике» примерно в четыре раза больше, чем в онлайне. По его словам, сейчас они делают упор на развитие франшизы в формате секс-шопов с кофейнями и магазинами с одеждой и бельем.

Виктория Колганова