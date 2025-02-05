Премьер Швеции назвал стрельбу в школе самой массовой в истории страны

Стрельба в образовательном центре для взрослых Risbergska в Эребру стала самой массовой и страшной в истории Швеции, заявил премьер-министр Ульфа Кристерссон. Он также призвал воздержаться от спекуляций о мотивах стрелка до завершения следствия.

«Это самая страшная массовая стрельба в истории Швеции»,— сообщил господин Кристерссон. Его слова приводит Fria Tider.

Стрельба в школе в Эребру произошла накануне, 4 февраля. В результате инцидента погибли по меньшей мере десять человек. Точное количество жертв и пострадавших уточняется. По последним данным, ранены более шести человек.

По предварительным сведениям, 35-летний стрелок покончил с собой, передавал Expressen. Его мотивы неизвестны. По сообщению полиции, он не связан ни с какими группировками и не имеет судимостей. Предполагается, что он действовал в одиночку. Полиция обыскала дом стрелка, здание полностью оцеплено.

Город Эребру, где расположен образовательный центр для взрослых, находится примерно в 200 км к западу от Стокгольма. Как писал DN, в школе обучается около 2 тыс. человек. После стрельбы здание школы эвакуировали.