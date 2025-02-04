Число погибших после стрельбы в шведской школе возросло до 10

Число погибших в результате стрельбы в школе для взрослых Campus Risbergska в Эребру возросло до десяти человек. Точное количество раненых неизвестно, но, по последним данным, их более шести человек. Больницы перешли на чрезвычайный режим работы, чтобы освободить места для пострадавших. По предварительной информации, стрелок покончил с собой, передает Expressen.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил соболезнования родственникам погибших. Он заявил, что это «очень болезненный день для всей Швеции».

Сигнал тревоги поступил в полицию около 12:30. Мотивы убийцы неизвестны. Ему 35 лет, по сообщению полиции, он не связан ни с какими группировками и не имеет судимостей. Предполагается, что он действовал в одиночку. Полиция уже обыскала дом стрелка, здание полностью оцеплено. Правительство следит за ситуацией.

Эребру расположен в 200 км от шведской столицы, в нем проживает около 2 тыс. человек. После стрельбы школа была эвакуирована.