При падении обломков БПЛА на Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в станице Новоминской Каневского района обломки сбитого беспилотника упали на резервуар с «незначительными остатками» нефтепродуктов. В результате произошел пожар, который был локализован. По предварительным данным, пострадавших нет.

По словам господина Кондратьева, ситуацию на месте происшествия контролирует глава Каневского района Александр Герасименко. К тушению возгорания привлечены 55 специалистов и 19 единиц техники. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Краснодарский край в предыдущий раз подвергался атаке БПЛА 11 января. Тогда над регионом было сбито 16 беспилотников. Никто не пострадал.