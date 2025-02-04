NYT: разведка США узнала о приближении Ирана к созданию ядерного оружия

Американская разведка выяснила, что группа иранских ученых работает над ускоренным способом создания ядерного оружия, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой действующих и ушедших в отставку чиновников США. По данным разведки, инженеры и специалисты в области вооружений Ирана стремятся сократить время производства атомного оружия до нескольких месяцев.

Эти данные были собраны в последние месяцы администрации президента Джо Байдена и переданы команде национальной безопасности избранного президента Дональда Трампа. Чиновники отмечают, что Иран «остается на пороге» разработки ядерного оружия. После выхода США из соглашения 2015 года (СВПД) Иран возобновил производство урана, и теперь имеет достаточное количество топлива для создания четырех или более атомных бомб.

Эта тема, вероятно, будет обсуждаться во вторник, 4 февраля, на встрече Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В последние годы Нетаньяху «стоял на грани приказа о нанесении удара по ядерным объектам Ирана», отмечает NYT. Однако, по данным издания, господин Трамп не спешит вступать в конфликт с властями Ирана и готов к переговорам.