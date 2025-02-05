Это нишево, блогер

Онлайн-кинотеатр Wink в первом квартале будет тестировать возможность публикации нишевого блогерского контента. Авторы получат более половины дохода площадки от рекламы при размещении роликов. Это позволит Wink дополнительно монетизировать контент за счет расширения рекламного инвентаря, ведь блогерский контент не будет входить в подписку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) планирует перезапустить раздел и витрины «Видеоблоги» — в частности, начать тестирование механизма UGC (возможность публикации пользовательского контента), рассказал в интервью “Ъ” гендиректор сервиса Антон Володькин. По его словам, после начала проблем с работой YouTube в РФ блогеры ищут варианты монетизации своего контента на разных платформах. «Особенно это касается нишевых авторов контента, 20–100 тыс. подписчиков»,— отметил он.

Программа монетизации Wink, как и у многих участников рынка, будет работать по модели Revenue Share (схема оплаты за рекламу в интернете, при которой рекламодатель делится процентом от дохода с блогером), говорят в компании. Уточняется, что авторы контента смогут получать более половины доходов от рекламы.

В 2022 году «Ростелеком» запрашивал у Минцифры 1,16 млрд руб. на развитие онлайн-кинотеатра Wink (см. “Ъ” от 10 ноября 2022 года). Проект предусматривал появление на платформе механизма UGC. Компания действительно получила тогда финансирование в размере около 500 млн руб., подтвердил Антон Володькин: «Они были нужны для ускорения развития сервиса, включая UGC-направление».

Для привлечения авторов на новый сервис запущен отдельный лендинг (веб-страница), где блогеры могут оставить заявку и начать переговоры с сервисом, уточнили в Wink: «Он пока не распространяется широко, только по узкому кругу блогеров». Сейчас сервис обсуждает сотрудничество с десятками авторов контента, ожидает подписания контрактов в ближайшее время. До конца первого квартала состоится запуск бета-версии обновленного сервиса. Сколько работа продлится в таком формате, «пока сказать сложно, возможно, в течение года», уточнили в компании.

В то же время проект должен помочь Wink усилить сотрудничество с рекламодателями, считает Антон Володькин: «Все готовы размещать рекламу внутри онлайн-кинотеатров, но у нас нет столько инвентаря, поскольку, оплачивая подписку, зритель рассчитывает смотреть контент без рекламы. Блогерский контент не будет входить в подписку».

В Start не рассматривают внедрение UGC, сообщил представитель сервиса: «В библиотеке онлайн-кинотеатра только профессиональный контент — преимущественно кино и сериалы собственного производства». В «Кинопоиске» и «Иви» отказались от комментариев. В Premier и Okko не ответили “Ъ”.

После затруднения работы YouTube в России и окончательного отключения монетизации на платформе через сервис контекстной рекламы Google AdSense (см. “Ъ” от 12 августа) российские видеоплатформы стали активно менять схемы монетизации, рассчитывая привлечь аудиторию и блогеров с зарубежного сервиса. Например, Nuum запустил новый инструмент «Единый оффер», RuTube объявил о тестировании рекламной платформы, которая позволит рекламодателям размещать in-stream-видеорекламу (рекламный ролик интегрирован в видео). VK («VK Видео») запустил новую программу монетизации для авторов с аудиторией более 5 тыс. человек по модели Revenue Share (см. “Ъ” от 17 сентября 2024 года).

Многие онлайн-кинотеатры пробовали работать с авторами контента, говорит директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. Например, у Start есть развлекательный канал Epic, где транслируются исключительно блогерские ролики. Выбор Wink механизма UGC — логичный шаг в условиях, когда каждый новый подписчик становится все дороже для сервиса, считает он: «Поэтому онлайн-кинотеатр ищет новые модели монетизации, в то время как половина русской аудитории YouTube так и не перешла на отечественные платформы».

Юлия Юрасова