Монета на синей стороне

Российские видеоплатформы начали менять программы монетизации для привлечения авторов: в августе и начале сентября обновления представили Nuum от МТС и RuTube («Газпром-медиа холдинг»), теперь новые параметры программы представила «VK Видео». Авторы оригинального контента на этой платформе получат от 50% до 80% дохода площадки от рекламы при размещении роликов длительностью не менее двух минут. По оценке экспертов рекламного рынка, при новых условиях суммарные выплаты авторам платформы до 2025 года составят до 4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«VK Видео» запускает новую программу монетизации на платформе, сообщил «Ъ» представитель VK. Она будет работать по модели Revenue Share (схема оплаты за рекламу в интернете, при которой рекламодатель делится процентом от дохода с блогером): авторы оригинального контента получат от 50% до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видеороликах. Присоединиться к программе монетизации «VK Видео» смогут только блогеры и авторы контента, у которых более 5 тыс. подписчиков в сообществе. Программа распространяется на оригинальный видеоконтент длительностью более двух минут, который не нарушает авторские права, уточнили в VK: «Монетизировать ранее выпущенные видео с других площадок будет можно при условии сохранения прав автора и отсутствия нарушения прав третьих лиц». Видеоролики не должны содержать нецензурную лексику, призывы к преследованию, порнографию, ложные сведения и др.

Ранее программа получения дохода с видеоконтента предполагала монетизацию роликов длительностью не менее одной минуты. Доля доходов от показов рекламы в видео блогеров, которую забирала компания, публично не называлась. За период с сентября 2023 года по начало 2024 года объем нативных интеграций в видеоконтенте VK превысил 1 млрд руб. (см. «Ъ» от 21 марта). Компания также неоднократно отчитывалась о росте выручки от рекламных интеграций: по итогам первой половины 2024 года — в 2,8 раза (см. «Ъ» от 8 августа). Совокупный доход авторов «ВКонтакте» с помощью официальных инструментов монетизации составил 5,5 млрд руб. (см. «Ъ» от 3 сентября).

Тестирование новой программы монетизации уже запущено на ограниченной группе авторов, уточнили в VK: в сентябре к ней будет подключено около 70 тыс. авторов. Новые условия для старых участников программы монетизации начнут действовать автоматически. В VK рассчитывают, что доход авторов среднего уровня будет измеряться десятками тысяч рублей, а топ-авторы смогут зарабатывать до 500 тыс. руб. в месяц. Холдинг не раскрывает планы по выплатам авторам до конца 2025 года.

Исходя из динамики рынка рекламы и доступных из сообщения характеристик монетизации, суммарные выплаты VK по программе до конца 2025 года могут составить около 4 млрд руб., оценивает собеседник «Ъ» на рекламном рынке.

После начала проблем с работой YouTube в РФ и окончательного отключения монетизации на платформе посредством сервиса контекстной рекламы Google AdSense (см. «Ъ» от 12 августа) российские видеоплатформы стали активно менять схемы монетизации, рассчитывая привлечь аудиторию зарубежного сервиса. В конце августа Nuum запустил новый инструмент «Единый оффер», который при расчете заработка автора будет учитывать число подписчиков, просмотров и регулярность выпуска контента. RuTube 11 сентября объявил о тестировании рекламной платформы RuTube Media, которая позволит рекламодателям размещать in-stream-видеорекламу (рекламный ролик интегрирован в видео) и настраивать ее показ в зависимости от контекста и аудитории каждого сайта.

Сам YouTube также работал по модели Revenue Share, напоминает директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. По его словам, зарубежный хостинг забирал себе 30% дохода со всех рекламных показов у блогеров, уточняет он: «VK же планирует оставлять себе от 20% до 50%, видимо, в зависимости от размера аудитории автора». По оценке собеседника «Ъ» на медиарынке, в пиковый период — до 2022 года — общий оборот YouTube от рекламы в РФ составлял около 15 млрд руб.: «Примерно 5 млрд руб. забирала платформа, а 10 млрд руб. получали авторы».

Юлия Юрасова