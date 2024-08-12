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Коммерсантъ FM
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Google в российской рекламе не нуждается

Компания окончательно отключает аккаунты AdSense

Российские блогеры и площадки, у которых сохранялся доступ к рекламной платформе Google AdSense, окончательно потеряют к ней доступ. Об этом уведомила компания. Участники рынка связывают решение Google с желанием избежать обвинений в финансировании авторов из РФ. Многие владельцы сайтов и мобильных приложений еще в 2022 году отказались от AdSense или перерегистрировали аккаунты в других странах, но для последнего нужно иметь заграничное юрлицо и быть готовым к проверкам.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Google 12 августа направила издателям из России (владельцам каналов на YouTube, сайтов, мобильных приложений) уведомление о прекращении работы своего сервиса контекстной рекламы Google AdSense. Первым об этом сообщило профильное издание 3DNews. Компания обещает выплатить остаток рекламного заработка в течение 60 дней, а расчет заработка за июль провести между 21 и 26 августа.

В марте 2022 года, после начала военной операции России на Украине, Google ограничила функциональность своих рекламных продуктов: сначала компания остановила показ рекламы в РФ, а затем отключила создание новых аккаунтов и размещения российских рекламодателей. Уже существующие аккаунты по общему правилу продолжали работать, вывод средств с них был возможен в неподсанкционные банки.

Google, вероятно, хочет снять с себя возможные обвинения в финансировании находящихся в РФ блогеров на YouTube, предполагает гендиректор агентства JAMI LUP Юлия Долгова: «Пользователи из России, обходя замедление YouTube, пользуются сервисом посредством VPN из стран, где AdSense работает полноценно. Следовательно, такие зрители вновь видят рекламу, а блогеры получают доход от ее показа». При этом, как говорит директор по цифровым технологиям NMi Group Анна Планина, AdSense приносил ощутимый доход только крайне популярным блогерам с миллионными аудиторией и охватами: «Для других категорий лидеров мнений заработок на платформе несопоставим с прямыми интеграциями рекламодателей, например, через альтроллы (короткие рекламные ролики, созданные рекламодателем и вшиваемые блогером в свои видео.— “Ъ”)». Большая часть тех, кто значительно зарабатывал на AdSense,— это блогеры, работающие с партнерскими сетями, «которые и решали их проблемы с переводом средств», добавил гендиректор сервиса Telega.in Кирилл Борисов.

Как аппаратуру Google вызвали в Роскомнадзор

Ключевые российские новостные сайты удалили код рекламной сети Google еще весной 2022 года, когда в ней с иностранных аккаунтов на российскую аудиторию были массово запущены объявления в поддержку Украины, говорит гендиректор нативной платформы setka.media Анна Доскач: «Окончательно они это сделали в апреле, когда Роскомнадзор запретил рекламировать сервисы Google (см. “Ъ” от 7 апреля 2022 года)». Даже в отсутствие регуляторных ограничений использовать AdSense для монетизации посетителей сайтов из-за рубежа «трудоемко и неэффективно», говорит она: «Иностранная аудитория новостных сайтов обычно не превышает 7–10%. Многие издатели заменили Google AdSense рекламной сетью "Яндекса", которая таргетирует рекламу и на мировую аудиторию».

Издатели, которым важно монетизироваться именно через AdSense, «еще в 2022 году переехали на иностранные аккаунты», говорит директор по развитию бизнеса разработчика игр Overmobile Ян Янкелойць: «Технически ничто не мешало выводить средства в иностранные банки. Но "русский след" аккаунта создавал дополнительные сложности — чаще проверяли документы компании, расчетный адрес, была больше вероятность блокировки». Но создать иностранный аккаунт AdSense можно только при наличии юрлица в выбранной стране: «При этом Google может запросить счета, приходящие на его юридический адрес, чтобы удостовериться, что юрлицо находится по указанному адресу».

Юрий Литвиненко

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