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Коммерсантъ FM
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«Ростелеком» решил огуглиться

Оператор создает экосистему на платформе Wink

«Ростелеком» запросил у Минцифры средства на развитие онлайн-кинотеатра Wink — в частности, за счет облачного гейминга и доступа к музыке. Компания рассчитывает получить 1,16 млрд руб. и к концу 2023 года удвоить базу подписчиков. В Wink уже есть, помимо кино и сериалов, блогерский контент, а музыка и видеоигры доступны в общей подписке с VK. Но для привлечения пользователей объединения сервисов недостаточно, уверены эксперты: успех проекта зависит от условий доступа к медиатеке.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с паспортом проекта по развитию онлайн-кинотеатра Wink (принадлежит «Ростелекому»), направленным в центр компетенций разработки (ЦКР) «Мультимедийное ПО», который курирует Минцифры. Из него следует, что отвечающее за сайт и приложения Wink ООО «Ростелеком Информационные технологии» запрашивает «кредит на создание и модернизацию экосистемы развлечений». Расходы оцениваются в 1,16 млрд руб., 320 млн руб. из них планируется потратить на закупку инфраструктурных мощностей. В документе говорится, что проект одобрен. В Минцифры не прокомментировали статус документа.

ЦКР объединяют разработчиков ПО по классам, индустриальные центры компетенций (ИЦК) — представителей разных отраслей, которым необходимо заместить зарубежный софт. И те и другие созданы летом по поручению премьера Михаила Мишустина, их цель — стимулирование развития российского IT-рынка на фоне ухода зарубежных игроков. На импортозамещение ПО, в том числе через ИЦК, выделено 37,1 млрд руб. до 2024 года, говорил в июне вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В каталоге Wink по итогам реализации проекта должны появиться музыка и игры, последние — через облачный гейминг (удаленный доступ к играм с трансляцией картинки с серверов). Проект также предусматривает возможность публикации пользовательского контента (UGC), но из документа неясно, о чем именно идет речь. «Ростелеком» обозначил в паспорте и планы ввести в Wink бесплатный тариф с рекламой. Сейчас сервис работает по модели платной подписки, при этом часть каталога (в частности, советское кино) доступна безвозмездно и без рекламы. В рамках проекта Wink рассчитывает увеличить базу пользователей до 6 млн человек к концу 2023 года. В отчетности «Ростелекома» за 2021 год сказано, что на Wink уже подписаны более 3 млн человек.

Wink «давно развивается как мультиформатная платформа», заявил “Ъ” директор по развитию сервиса Антон Володькин. Он сообщил, что контент блогеров уже публикуется, проходя проверку с проставлением возрастного рейтинга. Господин Володькин не прокомментировал планы доступа к видеоиграм. В отношении музыки «Ростелеком» договорился об интеграции сервиса «VK Музыка»: «Надеемся на хорошую динамику и в этом направлении». Сейчас есть две подписки, объединяющие доступ к сервисам «Ростелекома» и VK: «VK Музыка + Wink» и VK Combo. В последний пакет также входит и скидка на услуги облачного гейминга VK Play Cloud. В VK отказались обсуждать планы Wink.

Онлайн-кинотеатры, российские или зарубежные, обычно не сочетают доступ к фильмам и сериалам с другими видами контента. YouTube (принадлежит Google) объединяет UGC и доступ к лицензионным фильмам и музыке, но этому предшествовало создание отдельных стриминговых сервисов под брендом Google Play. Сервис облачного гейминга Google Stadia интегрирован с YouTube, но не входит в общую с ним подписку. В сентябре Google объявила о закрытии Stadia с 18 января.

«Ростелеком» может добиться успеха, если будет предлагать обновленный Wink за небольшую доплату к основному продукту — фиксированному доступу к интернету, считает независимый эксперт Дмитрий Колесов. Если Wink будет использовать бесплатную модель, то ему удастся расширить аудиторию до желаемых 6 млн пользователей, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Однако, подчеркивает он, объединение услуг само по себе не решит проблему привлечения пользователей — понадобится широкая рекламная кампания. Обозначенные расходы при этом «выглядят минимальными», но их хватит на развитие UGC, считает гендиректор CDNvideo Ярослав Городецкий. В целом он называет планы сервиса «разумными», поскольку на российском рынке доступа к профессиональному контенту, «возможно, даже более жесткая конкуренция, чем на мировом».

Юрий Литвиненко, Анастасия Гаврилюк, Никита Королев

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