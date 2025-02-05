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Коммерсантъ FM
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Бюджеты регионов выросли в пределах инфляции

Мониторинг государственных финансов

Общий дефицит неконсолидированных бюджетов регионов (без учета местных) по итогам 2024 года сложился на уровне 388 млрд руб., что на 70% выше показателя 2023-го (228 млрд руб.), подсчитали для “Ъ” эксперты АКРА по данным Единого портала бюджетной системы (Минфин годовую отчетность по субъектам РФ пока не публиковал).

Заместитель директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин отмечает, что доля Москвы в общем дефиците заметно снизилась: c 80% в 2023-м до 6% (23 млрд руб.) в 2024 году. С дефицитом год закончили более половины российских регионов — 49 из 89. Наибольшим он был у Кемеровской области (70 млрд руб.), Санкт-Петербурга (53 млрд руб.) и Челябинской области (48 млрд руб.). Остальные субъекты РФ оказались в профиците. Наиболее значительным он был у Московской области (72 млрд руб.), Татарстана (16 млрд руб.) и Ленинградской области (15 млрд руб.).

Общие расходы неконсолидированных бюджетов по итогам года выросли на 9% — с 20,2 трлн до 22,1 трлн руб. Доходы прибавили те же 9%, увеличившись с 20 трлн до 21,7 трлн руб. Прирост поступлений в пределах инфляции (согласно Росстату, она составила в минувшем году 9,52%) обеспечил НДФЛ, который наряду с налогом на прибыль является для территорий бюджетообразующим платежом. Подоходного налога собрано на 6,35 трлн руб., что на 26% выше уровня 2023 года. Ситуация с налогом на прибыль заметно хуже. Его поступления составили 5,74 трлн руб.— на 4% ниже, чем годом ранее. Как уже отмечал “Ъ” (см. номер от 11 декабря 2024 года), причинами стали падение доходов от экспорта газа, сокращение объема вывоза нефти, снижение цен на уголь и отдельную металлургическую продукцию. Как пояснял министр финансов Антон Силуанов, наиболее сложной ситуация с налогом на прибыль сложилась у угледобывающих и экспортно ориентированных регионов. В итоге среди 24 субъектов РФ, доходы которых в 2024 году сократились, наиболее заметное снижение зафиксировано у Кемеровской (–16%, на 44 млрд руб.) и Тюменской (–8%, на 26 млрд руб.) областей, а также Якутии (–6%, на 21 млрд руб.).

Интересной особенностью минувшего года стал почти двукратный рост процентных доходов от размещения временно свободных средств региональных бюджетов: в условиях высоких ставок они увеличились с 334 млрд до 600 млрд руб.

Вадим Вислогузов

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