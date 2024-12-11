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Коммерсантъ FM
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Станция «Москва-профицитная»

Мониторинг государственных финансов

Больше половины (55%) накопленного на 1 ноября 2024 года профицита всех региональных бюджетов РФ — 772 млрд руб. из 1,399 трлн руб. — пришлось на Москву, следует из аналитики, предоставленной “Ъ” агентством АКРА. Речь, поясним, идет о субъектах РФ без учета местных бюджетов и четырех новых регионов. В АКРА отмечают, что годом ранее доля Москвы в общем профиците была значительно меньшей — 23%. За Москвой с большим отставанием следует Московская область (доходы по итогам десяти месяцев превысили расходы на 138 млрд руб.), Санкт-Петербург (126 млрд руб.), Татарстан (73 млрд руб.) и Ханты-Мансийский автономный округ (44 млрд руб.).

Всего на начало ноября профицитными были 64 из 85 регионов (годом ранее — 69). Отметим, что номинально совокупный размер профицита всех регионов за год снизился незначительно, на 3% — на 1 ноября 2023-го он составлял 1,445 трлн руб. 21 субъект РФ, несмотря на совокупный профицит, «закрыл» десять месяцев с дефицитом. Наибольшим он был у Кемеровской (48 млрд руб.) и Мурманской областей (26 млрд руб.), а также у Якутии (24 млрд руб.), у Тюменской области (20 млрд руб.) и у Башкортостана (15 млрд руб.).

Напомним, что основу региональных бюджетов составляют два налога — на прибыль и на доходы физлиц. Ситуация с ними различна. За десять месяцев 2024-го к такому же периоду 2023 года поступления налога на прибыль сократились на 8%, или на 427,5 млрд руб., до 4,66 трлн руб. Сборы НДФЛ на росте доходов населения при этом прибавили сразу 25% в годовом сравнении, увеличившись на 955 млрд руб. В итоге объем уплаченного НДФЛ (4,71 трлн руб.) превзошел поступления по налогу на прибыль. Традиционно ситуация бывает обратной — налога с прибыли компаний собирается больше, чем НДФЛ. Причиной перемены является снижение финрезультата добывающих компаний (металлы, нефть, газ, уголь). Как пояснял недавно в Совете федерации министр финансов Антон Силуанов (см. «Мониторинг» за 28 ноября), наиболее сложная ситуация по налогу на прибыль — у Кемеровской области (минус 59% в годовом сравнении), также существенный минус, в частности, у Новгородской, Мурманской и Вологодской областей. «Это либо сырьевые угольные отрасли, либо регионы, где есть предприятия экспортно ориентированные, по которым экспорт по тем или иным причинам сократился»,— пояснял министр.

Вадим Вислогузов

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