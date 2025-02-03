Конъюнктура прибавила в неопределенности

Первые результаты конъюнктурных исследований состояния российской промышленности в январе 2025 года показали заметные расхождения в оценках как направления, так и динамики изменений в этом секторе. Индекс PMI зафиксировал существенный рост деловой активности на фоне увеличения новых запасов и спроса. Исследование Института народнохозяйственного прогнозирования РАН — снижение спроса в промышленности до 27-месячного минимума, а также рост неопределенности, которая называется основной помехой для увеличения объемов выпуска.

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Индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей РФ от агентства S&P Global после незначительного улучшения в декабре (до 50,8 пункта) в январе показал заметный скачок — до 53,1 пункта. Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) традиционно отмечают, что эта оценка является опросной и с учетом ошибки выборки ее значение может находиться в широком диапазоне — 48,4–53,8 пункта, так что уверенно говорить об улучшении конъюнктуры в промышленности нельзя. Тем не менее необходимо отметить, что столь заметное изменение показателя (максимальными с июля 2024 года темпами) регистрируется на фоне улучшившихся условий спроса и возросших объемов новых заказов.

Динамика PMI идет вразрез с январской оценкой конъюнктуры в промышленности Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Его аналитики наблюдают, что баланс фактических изменений спроса с учетом сезонности снизился еще на шесть пунктов — до 27-месячного минимума. Такой слабой динамики продаж предприятия не видели с октября 2022 года. Доля оценок спроса «ниже нормы» выросла до 45% — до худшего показателя с февраля 2022 года. При этом прогнозы продаж после декабрьского провала до 29-месячного минимума смогли отыграть пять из 17 пунктов, потерянных после апреля 2024 года, когда был зарегистрирован локальный максимум ожиданий роста спроса.

Вместе с падением спроса оценки запасов готовой продукции показали рекордную за последние 58 месяцев (с марта 2020 года) избыточность.

«Охлаждение экономики становится все более очевидным для российской промышленности»,— убеждены в ИНП РАН. В январе первое место среди ограничений для промышленного роста занял показатель «Внутренний спрос» (это отметили 54% предприятий), «Недостаток кадров» опустился на третье место (41%), уступив второе «Неясности текущей ситуации и ее перспектив». Январское значение положительного изменения баланса планов найма работников при этом стало 50-месячным минимумом, а на их нехватку стали указывать 33% против 48% год назад. По данным ИНП, во второй половине 2024 года промышленность стала сообщать о сокращении количества работников на предприятиях — баланс ответов об изменении численности персонала ушел в минус, и этот процесс с разной интенсивностью продолжается уже семь месяцев подряд.

В S&P Global между тем считают, что темпы создания рабочих мест в январе были самыми высокими с июля 2024 года.

По данным ИНП, с ноября 2024-го предприятия стали сообщать о сокращении производства. Планы выпуска продемонстрировали локальный минимум в ноябре, а в декабре—январе их баланс прибавил семь пунктов и составляет сейчас плюс 11 пунктов. Инвестиционные планы промышленности, по оценке аналитиков института, в январе продолжили снижение — с ноября 2024 года этот показатель ушел в минус, достигнув сейчас значения минус 31 пункт (в марте 2022 года было минус 34 пункта, в «ковидном» апреле 2020 года — минус 38 пунктов). В то же время респонденты S&P связали свой оптимизм в отношении перспектив производства с запланированными инвестициями в новое оборудование с расширением продукции и надеждами на рост клиентского спроса.

Артем Чугунов