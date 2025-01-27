Льгот вам и ипотека

Льготная ипотека ожидаемо установила квартальный антирекорд по выдачам кредитов — госпрограммы планомерно сокращались, у ведущих банков в какой-то момент исчерпались лимиты. В результате по итогам четвертого квартала 2024 года было выдано льготных кредитов на 610,9 млрд руб. (за аналогичный период 2023 года — на 1,7 трлн руб.). Впрочем, рыночная ипотека, ставки по которой стали практически заградительными, выдается еще хуже. С другой стороны, госпрограммы возобновляются и расширяются, так что следует ожидать роста доли льготной ипотеки в структуре общебанковского портфеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Четвертый квартал прошлого года стал самым слабым за последние два с половиной года по выдаче льготной ипотеки. Согласно данным бюро кредитных историй ОКБ, за три последних месяца 2024 года было выдано 109,5 тыс. льготных ипотечных кредитов на 610,9 млрд руб. Это является худшим показателем по обеим позициям со второго квартала 2022 года. При этом минимальный показатель выдачи льготной ипотеки за месяц был зафиксирован в январе (178,7 млрд руб.).

Максимальным по объему выдачи льготной ипотеки в прошлом году оказался второй квартал, когда было выдано кредитов почти на 1,5 трлн руб. А рекордным месяцем, причем за всю историю наблюдений, стал июнь, когда банки выдали займов более чем на 690 млрд руб. Тогда же был установлен абсолютный рекорд и по количеству выданных льготных ипотечных кредитов (131 тыс.), и по доле льготной ипотеки в общем объеме выдач, которая впервые превысила порог в 80%. При этом максимальный объем выданных льготных ипотечных кредитов за квартал приходится на четвертый квартал 2023 года, когда банки выдали льготной ипотеки на 1,7 трлн руб. Эксперты объясняют эти рекорды тем, что в конце 2023 года ходили упорные слухи о закрытии госпрограммы льготной ипотеки, что и вызвало ажиотаж у граждан. Но льготная программа тогда была продлена и закрыта только в июле прошлого года, что объясняет июньские рекорды по выдаче льготной ипотеки.

Основная разница между четвертым кварталом 2023 года и четвертым кварталом 2024 года заключается в количестве и объеме льготных ипотечных программ, пояснил “Ъ” эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко: «В четвертом квартале 2023 года было выдано 139 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки и 142 тыс. кредитов по программе семейной ипотеки».

«В 2024 году льготной ипотеки не было, не считая небольшого кредитования по траншам в ИЖС,— семейной ипотеки выдано около 90 тыс. за квартал»,— указывает господин Гордейко. По его словам, также снижено кредитование по ИТ-ипотеке. Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов обращает внимание на то, что низкие показатели выдачи льготной ипотеки в конце прошлого года были связаны с исчерпанием лимитов на этот вид кредитования у ведущих банков. «Лимиты на семейную ипотеку увеличили только в декабре, в октябре—ноябре этого еще не произошло, выдачи сильно замедлились»,— говорит он. Также, по его мнению, это связано с ростом стоимости недвижимости и закредитованностью: первый взнос в абсолютном выражении получается все больше, аккумулировать его все сложнее.

На перспективу льготной ипотеки в наступившем году эксперты смотрят с заметно большим оптимизмом, и не в последнюю очередь это связано с тем, что в декабре прошлого года Минфин увеличивает лимиты по семейной ипотеке на 2,4 трлн руб. «Решением предусмотрено увеличение общей суммы лимита кредитным организациям с 6,25 трлн до 8,65 трлн руб. включительно, чтобы не допустить приостановления действия программы в связи с исчерпанием лимита, внедрение более гибкого механизма, предполагающего использование кредиторами общей суммы лимита, что позволит избежать ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных кредиторов»,— говорилось в сообщении ведомства.

При этом эксперты отмечают, что в 2025 году много факторов неопределенности нерыночного характера, каждый из которых может повлиять на объемы и соотношение льготного и стандартного кредитования. Так, по словам Сергея Гордейко, правительство увеличит компенсацию банкам за работу по госпрограммам, а Банк России может как ужесточить, так и ослабить регуляторное давление на банки. «Сейчас ЦБ делает так, чтобы даже при уменьшении ключевой ставки кредитный портфель практически не рос или символически увеличивался»,— говорит он. Если ничего не изменится, то, по его словам, в ближайшие месяцы банки смогут выдавать 70 тыс. кредитов в месяц, из которых 35 тыс. будут льготные. А по мнению Юрия Беликова, в 2025 году льготная ипотека все равно будет преобладать в выдачах. «Рыночная ипотека заморожена высокими ставками, а спрос на кредиты с большим первым взносом конечен»,— заключает он.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева