В тонировке нашли осетинский след

МВД РФ закрывает законодательную лазейку, позволяющую некоторым водителям не платить штрафы за «глухо» тонированные стекла. Речь идет о приезжих из Южной Осетии, Абхазии, Армении, Грузии, которые в определенных случаях могут использовать свои автомобили на территории РФ сроком до шести месяцев, не ставя их на учет ГИБДД. Владельцы таких машин имеют право не подчиняться действию техрегламента, который устанавливает уровень светопропускания (прозрачности) лобового и боковых стекол. Поправками к КоАП полицейское ведомство планирует выровнять обязанности иностранных и российских водителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

МВД разместило на regulation.gov.ru проект изменений в ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, которая устанавливает штраф в размере 500 руб. за превышение установленных норм тонировки. Светопропускание (способность пропускать световые лучи) ветрового и передних боковых стекол, напомним, должно составлять не менее 70% (тонировка задних стекол не нормирована). Эти нормативы прописаны в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», на который ссылается ст. 12.5 кодекса. МВД предлагает заменить эту ссылку на «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации», утвержденные приложением к постановлению правительства РФ №1090.

Сугубо техническая, на первый взгляд, поправка позволит МВД устранить важный законодательный пробел. Дело в том, что иностранцы могут ввезти транспортное средство на территорию Таможенного союза на срок не более полугода (по схеме так называемого временного ввоза), не ставя при этом машину на учет в ГИБДД. В течение этого времени нормы техрегламента, сказано в самом документе, в отношении таких авто не распространяются. Таким образом, водителей невозможно оштрафовать за определенные нарушения, в частности за чрезмерную тонировку. МВД полагает, что этот «правовой изъян» нужно устранить. «Такие машины сегодня могут кататься "наглухо" тонированными по территории РФ»,— подтвердил “Ъ” адвокат Сергей Радько.

Статистику о числе подобных нарушителей МВД не приводит. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2023 год, в 15% ДТП с участием авто, имевших технические неисправности, на машинах была выявлена ненормативная тонировка на стеклах. В 2022 году эта доля составляла 13%, в 2021 году — 12,4%. Данных за 2024 год не опубликовано.

Проблема с проверкой тонировки на машинах приезжих водителей существует не первый год в ряде регионов. В октябре 2023 года уполномоченный по правам человека Северной Осетии Тамерлан Цгоев сообщал о жалобах южноосетинских водителей на действия инспекторов ГИБДД, пытающихся штрафовать их за тонировку. Он пояснял, что большинство граждан Южной Осетии являются гражданами РФ, имеющими постоянную регистрацию по месту жительства в Северной Осетии. В отдельных случаях полицейские не только штрафовали, но и требовали снять тонировку прямо на месте, сообщал республиканский омбудсмен, и в случае неподчинения составляли материалы по ст. 19.3 КоАП «Неповиновение распоряжению сотрудника полиции» (суд может назначить до 15 суток ареста), хотя в 2019 году Верховный суд сказал, что это незаконно.

Предложенная МВД поправка коснется также транспортных средств из Абхазии, Грузии и Армении, добавляет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

В Госдуме, напомним, законопроекты о смягчении ответственности для любителей тонировки периодически возникают. В мае 2024 года ЛДПР предложила понизить порог светопропускания с 70% до 35% для передних боковых стекол (см. “Ъ” от 5 мая). «Легкая», как поясняли депутаты, тонировка необходима в жару. В пояснительной записке депутаты писали о том, что применяемые штрафы за тонировку вызывают много споров и разногласий, создавая «благодатную почву для злоупотреблений». Инициатива была отклонена в сентябре 2024 года. Депутат Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя предложенные МВД поправки, сказал “Ъ”, что «идти надо другим путем». «Надо дать право хотя бы разумно тонировать передние боковые стекла,— считает он.— При этом жестко реагировать на тонированные лобовые стекла».

Иван Буранов