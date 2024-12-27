Заминочка с выходом

5 сентября Арбитражный суд Калининградской области принял решение о наложении обеспечения на акции крупнейшего российского банка с зарубежными собственниками — Райффайзенбанка. Суд ввел «временный запрет осуществлять записи по учету и переходу прав» на его акции на период судебных разбирательств. Эти ограничения были введены по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» на сумму почти 195 млрд руб., который был подан 19 августа 2024 года к ряду ответчиков, включая австрийскую компанию Strabag SE и Райффайзенбанк. Через два месяца была отклонена апелляционная жалоба банка.

Обеспечение налагается судом на период до вступления решения по делу в законную силу, то есть до завершения рассмотрения дела в апелляционной инстанции. На практике принятые судом ограничения могут длиться от 9 до 24 месяцев, поясняют юристы.

О выходе из российского бизнеса Raiffeisen Bank International (RBI) заявлял с марта 2022 года. Теперь возможная сделка отложена на неопределенный срок, несмотря на то, что ухода австрийского банка с российского рынка настойчиво требуют западные регуляторы.