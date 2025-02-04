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Коммерсантъ FM
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Объем торгов Мосбиржи в январе снизился до 105,4 трлн рублей

Совокупный объем торгов на рынках Мосбиржи (MOEX: MOEX) в январе 2025 года составил 105,4 трлн руб., что на 2,3% ниже показателя за январь прошлого года. Тогда он составил 107,9 трлн руб. По сравнению с декабрем 2024 года объем торгов в январе сократился на 25,9%.

В сообщении торговой площадки указано, что объем торгов акций в первом месяце 2025 года составил 3,3 трлн руб. против 1,8 трлн руб. за тот же период прошлого года. Пресс-служба площадки напомнила, что 27 января возобновилось проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.

Рынок корпоративных, региональных и государственных облигаций достиг 1,4 трлн руб. без учета однодневных облигаций. Объем торгов на срочном рынке достиг 8,3 трлн руб., на денежном рынке — 85,6 трлн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Утро вечера денежнее».

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