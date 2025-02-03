Индекс этажом выше

Котировки акций застройщиков жилья стремительно растут с начала года. Индекс строительных компаний Мосбиржи (MOEX: MOEX) за это время вырос более чем на 20%. Пауза, которую взял ЦБ в повышении ключевой ставки, немедленно сказалась на этом рынке, так как инвесторы надеются на временное прекращение подорожания ипотеки и как следствие — на улучшение положения строительных компаний. После отмены массовой льготной ипотеки продажи жилья заметно снижаются, но в Минстрое обсуждаются меры поддержки отрасли, что также подогревает интерес инвесторов, в том числе спекулятивно настроенных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас у застройщиков жилья лучше продаются акции, чем новостройки

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Сейчас у застройщиков жилья лучше продаются акции, чем новостройки

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С начала января 2025 года индекс строительных компаний на Мосбирже вырос на 23%, до 7,3 тыс. пунктов, следует из данных биржевой платформы. Это вдвое выше, чем в декабре 2024 года, когда отраслевой индекс вырос на 11,8%, до 5,9 тыс. пунктов. Отмеченный в январе текущего года быстрый темп роста фиксировался лишь в июне 2022 года, тогда на фоне общего восстановления рынка увеличение составило 27%, до 7,8 тыс. пунктов.

Стремительный рост индекса в январе обусловлен подорожанием акций ГК ПИК, вес которых в индикаторе составляет 48,68%. По данным Мосбиржи, с начала нынешнего года стоимость бумаг компании выросла на 36,5%, до 692 руб. за акцию. Объем торгов с бумагами девелопера за январь 2025 года составил 74,7 млрд руб. Это максимальное значение за все время торгов акциями ПИК.

Увеличение показателей фиксируется у ГК «Самолет», однако темпы роста более сдержанные, а вес компании в индикаторе составляет 19,15%. За январь 2025 года цена одной акции застройщика жилья увеличилась на 25,4%, до 1,3 тыс. руб. Объем торгов за аналогичный период вырос почти вдвое, до 177,4 млрд руб., предыдущий рекорд наблюдался в ноябре 2024 года, когда показатель достиг 112,3 млрд руб., следует из данных Мосбиржи. Акции ГК ЛСР с начала 2025 года прибавили в цене всего на 3%, а объем торгов с бумагами застройщика увеличился на треть, до 4 млрд руб.

Также выросла капитализация отраслевых компаний. ПИК и «Самолет» за первый месяц 2025 года увеличили свои показатели с 334,8 млрд руб. до 457 млрд руб. и с 64 млрд руб. до 80,2 млрд руб. соответственно. Капитализация ЛСР увеличилась с 86 млрд руб. до 88,8 млрд руб. Суммарный объем торгов с этими бумагами в январе текущего года составил 256,1 млрд руб., что выше показателя одного из крупнейших эмитентов на Мосбирже — Сбербанка, объем торгов с акциями которого в январе 2025 года составил 250,9 млрд руб.: правда, его капитализация значительно выше — более 6 трлн руб.

Директор по взаимодействию с инвесторами «Самолета» Никита Мороз объясняет текущую ситуацию с котировками акций компании ее «проактивной позицией по управлению долгом в части запуска оферты по облигациям». В ЛСР сообщили “Ъ”, что интерес к акциям компании обусловлен высоким уровнем рентабельности застройщика и корпоративного управления группой. В ПИК не ответили “Ъ”.

Основной причиной роста индекса строительных компаний на Мосбирже является решение ЦБ сохранить высокую ключевую ставку на уровне 21%, что привело к замедлению подорожания ставок по ипотеке, отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Стройиндустрия в наибольшей мере подвержена влиянию ставок, так как застройщики работают с проектным финансированием и бридж-кредитованием, поясняет управляющий директор «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров.

Кроме того, в Минстрое обсуждалась возможность господдержки застройщиков, что стало вторым фактором роста котировок, говорит Сергей Суверов. Повлиял на сложившуюся ситуацию эффект низкой базы прошлого года и закрытие коротких позиций по акциям девелоперов, добавляет инвестиционный директор УК «Тетис Кэпитал» Андрей Ощепков.

Выраженный рост капитализации ПИК в основном связан со спекулятивной активностью инвесторов, отмечает Сергей Суверов. Портфель застройщика состоит из ликвидной недвижимости, что позволяет давать умеренные скидки покупателям в период недоступности рыночной ипотеки и сохранять уровень продаж на приемлемом уровне, добавляет Андрей Ощепков. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», доля непроданного жилья в новостройках ПИК за декабрь 2024 года составляет 40%, или 1,6 млн кв. м, показатель существенно не менялся с 2022 года. В то же время, по мнению господина Ощепкова, акции ЛСР выбрали инвесторы, рассчитывающие на дивиденды, а не на волатильность, поэтому в среднем объемы торгов по бумагам этой компании значительно ниже конкурентов.

При сохранении ЦБ ключевой ставки индекс компаний стройиндустрии на Мосбирже продолжит рост, прогнозирует Сергей Суверов. В то же время, констатирует Дмитрий Александров, на рынок продолжает давить отсутствие программы массовой льготной ипотеки, отмененной в июне 2024 года. По его словам, эта тенденция продолжится и в нынешнем году. По данным Frank RG, в декабре 2024 года в РФ выдано кредитов на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке на общую сумму 274 млрд руб., что на 62,2% меньше год к году.

София Мешкова, Виталий Гайдаев