США хотят сделать купол железным

Министерство обороны США обратилось к военно-промышленному комплексу с призывом до конца месяца прислать предложения по реализации указа Дональда Трампа о создании противоракетной системы нового поколения «Железный купол Америки». Спешка связана с тем, что к 28 марта глава Пентагона Пит Хегсет должен представить президенту план и оценку стоимости создания такого щита. Власти РФ назвали планы новой американской администрации «глубоко дестабилизирующими», отметив, что они ориентированы прежде всего на «обесценивание российского и китайского потенциалов стратегического сдерживания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Пентагона Пит Хегсет (слева) и председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Чарльз Браун-младший

Фото: Kevin Wolf / AP Глава Пентагона Пит Хегсет (слева) и председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Чарльз Браун-младший

Фото: Kevin Wolf / AP

Агентство по противоракетной обороне США (входит в Пентагон) опубликовало так называемый «Запрос на информацию», в рамках которого военно-промышленным концернам предлагается до 28 февраля представить свои идеи и возможности по реализации новой амбициозной программы Дональда Трампа в сфере ПРО. Пентагон обнародовал этот запрос всего лишь через четыре дня после появления указа президента о создании «Железного купола Америки». Столь необычная для оборонного ведомства спешка, по данным американских СМИ, связана с тем, что его новый руководитель Пит Хегсет должен скоро представить главе государства конкретный план воплощения его идеи, включая оценочную стоимость программы.

Подрядчикам предлагается обозначить, какие именно составляющие президентского указа могут быть «реализованы или продемонстрированы» ими до конца 2026 года, до конца 2028 года, до конца 2030 года и после него.

Речь идет о системе, которая, как сказано в документе, должна позволить США «обнаруживать и отражать» удары при помощи «баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также других современных воздушных средств нападения». Агентство, как говорится в запросе далее, «желает сотрудничать с промышленностью для выработки концепций развертывания и поддержания противоракетного щита следующего поколения, который будет сдерживать (противников.— “Ъ”) и защищать граждан страны и важнейшие объекты инфраструктуры от любой иностранной воздушной атаки и гарантировать США надежный потенциал ответного удара».

Список технологий, которые интересуют Пентагон, полностью повторяет пункты, обозначенные в указе Дональда Трампа: «ускорение создания группировки космических датчиков слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами», «разработка и развертывание многочисленных перехватчиков космического базирования, способных осуществлять перехват ракет на этапе разгона», «развертывание системы для перехвата ракет на конечном участке для препятствования противоценностным ударам» и еще пять позиций (подробнее об этом см. “Ъ” от 29 января).

Как пытались создать системы ПРО В 1960-х годах в США реализовывалась программа Safeguard. Она включала двухэшелонную защиту из дальних и ближних противоракет, РЛС раннего обнаружения и РЛС пуска и наведения. Ее аналог в СССР получил название А-35 и был развернут в административно-промышленном районе Москвы в конце 1960-х — начале 1970-х годов. В 1972 году СССР и США подписали Договор об ограничении систем ПРО, по которому сторонам разрешалось иметь не более одного комплекса с радиусом позиционного района в 150 км, количеством пусковых установок менее 100 единиц и радиусом действия не более 1 тыс. км. Договор запрещал размещение мобильных ПРО, их базирование в море, воздухе и космосе. Вскоре после этого правительство США закрыло свою программу ПРО из-за ее «неэффективности», несмотря на затраченные $34 млрд (по текущему курсу). В 1984 году Рональд Рейган анонсировал программу Стратегической оборонной инициативы (СОИ), в том числе размещение элементов противоракетной обороны на Земле и в космосе (включая лазерное, электромагнитное и ракетное оружие). Программа была свернута в 1993-м. В начале 1990-х годов в России была принята на вооружение система ПРО А-135, разработанная ЦНПО «Вымпел». Она состояла из РЛС, вычислительной системы типа «Эльбрус» и противоракет дальнего и ближнего перехвата. В 2002 году Договор об ограничении систем ПРО прекратил свое действие после выхода из него США. Вашингтон начал реализовывать систему Национальной ПРО, нацеленной на защиту территории США и союзников от ракетных ударов ограниченной мощности. К 2007 году были развернуты РЛС на Аляске, в Калифорнии, Британии и Японии. Заработала противоракетная система Aegis корабельного базирования. В НПРО также участвуют Австралия, Дания, Израиль, Польша и Румыния. В 2000-е годы Россия начала создание новой системы ПРО А-235 («Нудоль»). Принципиальным отличием от предшественников является ее способность к неядерному поражению целей (в том числе космических), а также мобильность пусковых установок противоракет. Израильский «Железный купол», развернутый к 2014 году при поддержке США, рассчитан на перехват одновременно до нескольких сотен ракет малой дальности (до 70 км). По оценкам ЦАХАЛ, во время операции «Несокрушимая решимость» в 2014 году из 805 ракет система смогла перехватить 735 (более 90%). Дмитрий Квасов

В американской экспертной среде на инициативу Дональда Трампа отреагировали по-разному. Близкие к Республиканской партии эксперты называют наращивание потенциала ПРО «приоритетной задачей», которой предыдущая администрация уделяла мало внимания, а указ президента — «монументальным сдвигом в политике США», который укрепит американский потенциал сдерживания по отношению к Китаю, России, Северной Корее и Ирану.

Голоса критиков идеи Дональда Трампа, однако, звучат громче. Они называют его проект «программой, приближающей мир к ядерному Армагеддону», «пустой тратой денег американских налогоплательщиков», «фантазией» и «абсурдом».

Многие напоминают о том, что схожую инициативу в 1980-е годы пытался реализовать Рональд Рейган, но потерпел неудачу: его задумка по созданию амбициозной системы противоракетной защиты в космосе оказалась невероятно дорогой и технически невыполнимой. «Это не сработало тогда. Не работает и сейчас. И, скорее всего, не сработает никогда»,— заявил известный американский эксперт по ядерным вопросам Джо Чиринчоне.

Тодд Харрисон из American Enterprise Institute, в свою очередь, отметил, что, хотя технологии с 1980-х годов значительно рванули вперед, а стоимость выведения объектов на орбиту снизилась, проект Дональда Трампа все равно будет очень дорогим и малоэффективным. По его подсчетам, стоимость только разработки, создания и запуска первоначальной группировки из 1,9 тыс. перехватчиков космического базирования составит от $11 млрд до $27 млрд. При этом такая сеть, как следует из его анализа, сможет перехватить не более двух ракет, выпущенных залпом.

«Если противник запустит залп из трех ракет, то перехватить можно будет только две, и по крайней мере одна из них попадет в цель»,— предупреждает господин Харрисон.

Российские эксперты, авторы доклада Валдайского клуба «Сбить нельзя промахнуться: эволюция ПРО и ее последствия для контроля над вооружениями», также отмечают, что размещение ударных систем на орбите несет в себе неустранимые недостатки, включая эксплуатационные и финансовые, а также высокую уязвимость к более дешевым противокосмическим вооружениям. Развитие космического эшелона ПРО, по их прогнозу, в среднесрочной перспективе сведется к количественному наращиванию и качественному совершенствованию орбитальных сенсоров.

О создании масштабной сети таких сенсоров в указе Дональда Трампа также говорится (наряду с группировкой перехватчиков). Их разработкой и созданием занимаются такие гиганты американского ВПК, как Lockheed Martin, Northrop Grumman и L3Harris. В руководстве этих компаний уже заявили о стремлении принять участие в создании анонсированного Дональдом Трампом «Железного купола». 18 февраля представители этих и других компаний смогут обсудить данную тему с людьми из Агентства по противоракетной обороне США на специальном «Дне промышленности».

Власти РФ расценивают планы новой американской администрации в сфере ПРО как «глубоко дестабилизирующие». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что программа Дональда Трампа «открыто ориентирована прежде всего на обесценивание российского и китайского потенциалов стратегического сдерживания». «Прямо предусматривается существенное укрепление американского ядерного арсенала, средств для ведения боевых операций в космосе, в том числе разработка и развертывание систем перехвата космического базирования. Рассматриваем это как очередное подтверждение нацеленности США на превращение космоса в арену вооруженного противоборства и размещение там оружия»,— заявила она на брифинге в минувшую пятницу. По ее словам, планы Вашингтона «мягко говоря… не будут способствовать снижению напряженности и выправлению положения дел в стратегической сфере».

Елена Черненко