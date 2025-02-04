МВД разъяснило порядок включения иностранцев в реестр контролируемых лиц

МВД России назвало случаи, в которых иностранцев будут включать в реестр контролируемых лиц. В их числе истечение срока временного пребывания, трудового договора, разрешения на работу или патента. Реестр начнет действовать с 5 февраля и будет обновляться каждые четыре часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Передача по реадмиссии в Россию иностранного гражданина при отсутствии законных оснований для его нахождения в России, а также аннулирование визы (в том числе электронной), разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования), вида на жительство»,— добавила пресс-служба МВД ТАСС.

Основанием для включения в реестр также станут отказы в признании беженцем, предоставлении временного убежища или лишение этих статусов. В перечень внесут и пассажиров круизных судов или паромов по истечении 72 часов разрешенного пребывания в России.

Кроме того, человека внесут в реестр контролируемых лиц после решения о прекращении российского гражданства при отсутствии законных оснований для нахождения на территории страны. Основанием также станут назначение административного выдворения или решение о депортации, отказе или ограничении во въезде.

В 2024 году власти России приняли несколько законов об ужесточении миграционной политики. В их числе введение режима высылки иностранцев, который также начнет действовать с 5 февраля.

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