Штрафуй своих, чтоб чужие не расслаблялись

Госдума 29 января вернулась к миграционной проблематике — правда, на этот раз ужесточения коснулись не мигрантов, а тех, кто с ними работает: в первом чтении принят законопроект о наказании сотрудников ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД и ГБУ «Многофункциональный миграционный центр» (ММЦ) Москвы за неоказание содействия органам МВД при предоставлении госуслуг в сфере миграции. Во время обсуждения депутаты беспокоились, не распугают ли новые штрафы сотрудников, и предлагали на всякий случай повысить им зарплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строгость миграционной политики распространяется не только на иностранцев, но и на тех, кто ее осуществляет

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Строгость миграционной политики распространяется не только на иностранцев, но и на тех, кто ее осуществляет

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) правительство внесло в Думу в ноябре 2024 года. В пояснительной записке приводится статистика МВД, согласно которой в РФ ежегодно предоставляется более 65 млн госуслуг в сфере миграции, из них порядка 27 млн — иностранцам и лицам без гражданства. Для помощи в работе с заявителями (прием заявлений, выдача документов, фотографирование, дактилоскопия и пр.) территориальные органы МВД привлекают сотрудников филиалов «Паспортно-визового сервиса» и столичного ММЦ.

Именно их и будет касаться новая ст. 5.63.2 КоАП (нарушение порядка оказания содействия в осуществлении отдельных полномочий при предоставлении госуслуг и исполнения функций в сфере миграции). Если из-за действий или бездействия работника госуслуга не будет предоставлена или будет предоставлена с опозданием, ему будет грозить штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Должностным лицам указанных организаций придется заплатить от 5 тыс. до 10 тыс. руб. При повторных нарушениях штраф для простых сотрудников вырастет до 5 тыс.— 10 тыс. руб., а для их начальников — до 20 тыс.— 30 тыс. руб. Нарушители могут быть дисквалифицированы на шесть месяцев. Административные дела по этим составам будет возбуждать прокурор.

Депутат Анатолий Выборный (ЕР) поинтересовался, не стоит ли ввести сразу и уголовную ответственность, раз «мы идем по пути усиления карательной политики государства в данной сфере (в 2024 году Дума приняла 14 законов, ужесточающих контроль за миграцией.— “Ъ”)». Замглавы МВД Игорь Зубов, не оспаривая строгость госполитики, напомнил, что в этом конкретном проекте речь идет о правоотношениях, которые регулируются административным правом. Он также отметил, что в 2024 году было подано всего 154 жалобы на некачественно оказанные услуги в сфере миграции, но при этом были «десятки критических публикаций».

Каплан Панеш (ЛДПР) спросил генерала, насколько укомплектован штат миграционных и визовых центров, есть ли там дефицит кадров и не распугает ли сотрудников введение новых штрафов. Игорь Зубов заверил, что дефицита нет, а зарплата даже «чуть выше», чем в органах внутренних дел. Нина Останина (КПРФ), наоборот, оказалась недовольна низким размером штрафов: «Замах на рубль, удар на копейку». Замминистра предложил подискутировать на эту тему ближе ко второму чтению, но все же отметил, что для работника, который получает 70 тыс. руб., 5 тыс. ощутимая сумма. Отари Аршба (ЕР) добавил, что профильный комитет по законодательству уже обратил внимание на необходимость ко второму чтению дифференцировать ответственность между работниками и организациями.

Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил, не дожидаясь дефицита кадров, подумать над расширением штата сотрудников, отвечающих за оформление миграционных документов. А Михаил Шеремет (ЕР) выступил с идеей еще и поднять им зарплату, чтобы «действовать не только кнутом, но и пряником». Игорь Зубов в ответ заверил, что ФГУП «Паспортно-визовый сервис» — рентабельное предприятие, и возможности для повышения зарплаты у него есть. В итоге законопроект был принят почти единогласно: 411 депутатов «за» при двух голосах «против».

Депутаты Госдумы пожаловались Минздраву на врачей-мигрантов Комитет Госдумы по охране здоровья 29 января рассмотрел вопрос о работе иностранных граждан в системе здравоохранения РФ. Глава комитета Сергей Леонов сообщил, что в стране трудятся около 7 тыс. иностранных специалистов — 0,5% от общего количества медработников. Соответствующей статистикой парламентарии попросили поделиться власти субъектов. Детальные данные в Госдуму представили 69 регионов, в которых работают 4937 иностранных медиков. 3365 из них — врачи, 1572 — средний медперсонал. Основными странами происхождения медиков-мигрантов Сергей Леонов называет Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизию. «Семь регионов отметили проблемы у иностранных медработников со знанием русского языка. Минздрав также подтвердил единичные случаи жалоб на плохое знание русского языка у иностранных медиков»,— уточнил в разговоре с корреспондентом “Ъ” господин Леонов. Депутаты, по его словам, направят в Минздрав предложение тщательнее проверять знание русского языка у таких специалистов и в случае выявления проблем направлять их на дополнительное обучение. Минздрав готов проработать предложения по корректировке нормативных актов, касающихся допуска к работе врачей с иностранным гражданством, заверил замглавы ведомства Олег Салагай. Однако он предостерег от того, чтобы борьба за права пациентов не превратилась в кампанию по стигматизации медиков, которые давно работают в России и «хорошо знают язык, но, например, говорят с акцентом». «Ни в коем случае не должны пострадать наши коллеги, если кому-то не понравилась их фамилия или особенности звукоизвлечения»,— предупредил господин Салагай. Отметим, прошлой осенью председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил исключить врачей и учителей из списка профессий, обладание которыми позволяет иностранцам получить ВНЖ в упрощенном порядке. «Целесообразно ли в эту сферу привлекать мигрантов? Или, может быть, сделать все для того, чтобы наши выпускники, целевики, из которых всего 34% возвращаются в больницы работать, пошли в профессию, и понять, почему они не идут. А у нас Министерство здравоохранения подает заявку, для того чтобы мигранты ехали работать врачами и медсестрами»,— отметил глава нижней палаты парламента. Наталья Костарнова

Ксения Веретенникова