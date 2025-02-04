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В Кировском районе Казани жители 13 домов остались без воды из-за аварии

В Кировском районе Казани в 13 домах отключили водоснабжение из-за аварии на сетях «Водоканала». Об этом рассказали в пресс-службе Кировского и Московского районов города.

Авария произошла по адресу ул. Бирюзовая, 9. Водоснабжение временно отключили по адресам:

  • ул. Бирюзовая, 7, 9, 15, 15а, 15б, 37;
  • ул. Больничная, 16;
  • ул. Колымская, 15, 20, 22;
  • ул. Молодогвардейская, 1;
  • ул. Революционная, 27, 29.

Подачу воды восстановят после окончания ремонтных работ.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что Казанскому «Водоканалу» необходимо 58 млрд руб. для реконструкции инженерных сетей.

Диана Соловьёва

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