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В Казани на реконструкцию сетей «Водоканала» необходимо 58 млрд рублей

На реконструкцию инженерных сетей Казанского «Водоканала» необходимо направить 58 млрд руб. Об этом рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что в Татарстане запустят новую программу модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры на 10 млрд руб. Ильсур Метшин сообщил, что «Водоканал» и «Казэнерго» уже подготовили проекты экспертизы. По мнению мэра Казани, за пять лет «нужно навести порядок» в реконструкции ветхих сетей.

В феврале 2024 года предприятие «Водоканал» заявило о невозможности поддерживать нормальную работу сетей без 10 млрд руб. ежегодных инвестиций. Износ сетей составлял 70%. Сообщалось, что на реконструкцию трубопроводов необходимо 53 млрд руб.

Диана Соловьёва

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