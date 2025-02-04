Продавцы ждут расплаты

Американо-пакистанский маркетплейс оставил без денег сотни российских селлеров. Создатели онлайн-платформы Inspire Uplift задолжали около 30 млн руб. своим пользователям, пишет издание «Фонтанка.ру». После двух лет торговли через этот сервис продавцы перестали получать на свои счета деньги за уже проданный товар. Кроме того, предприниматели лишились и части комиссионных платежей за доступ к площадке. Почему альтернатива популярным некогда иностранным площадкам типа Amazon и eBay не сработала? Выяснял Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сервис набрал большую популярность весной 2022 года. Многие пользователи — торговцы одеждой, украшениями и сувенирами с национальным российским колоритом, включая матрешек. Основатели проекта настойчиво рассылали свои предложения перейти на площадку. Комиссия — 15%, торговля за рубежом шла через PayPal, Payoneer и карты иностранных банков. Селлеры радовались удобству и открывшемуся окну возможностей, поделилась владелица одного из магазинов на Inspire Uplift Мария. В частности, по ее словам, посылки можно было отправлять «Почтой России»: «Не нужно было подписывать никакие документы. Процедура регистрации и работа была стандартными. Деньги приходили с помощью платежной системы Payoneer».

Весной 2024-го оплату стали задерживать. И до сих пор бизнесмены так и не увидели своих денег, рассказал “Ъ FM” руководитель инициативной группы пострадавших Станислав Фрицлер: «Селлеров выкинули с международных маркетплейсов, не было вариантов платежей от западных клиентов. Поэтому все на эту площадку пошли. У компании два основателя: американец Аарон Уоллес и пакистанец Ясин Рахман. Последний в чате сообщил, что деньги будут чуть попозже: "Если вы заказы не перестанете отправлять за свой счет, деньги мы вам точно выплатим, поэтому высылайте посылки и ждите". Только после письма, которое я отправил Ясину о том, что мы встречаемся в посольстве с министром Пакистана по торговым спорам, была выплачена часть средств, где-то несколько тысяч долларов. Это абсолютно маленький процент из общей суммы тех денег, которые они украли».

Менее инициативные наблюдают за происходящим и ждут, что деньги вернутся по доброй воле зарубежных партнеров, рассказал селлер Руслан Терентьев: «Начиная с апреля 2024 года, вообще перестали выплачивать средства. Продавцы стали, можно сказать, в кредит делать пересылку. Мы бороться не будем, но следим за развитием ситуации.

Ребята пишут, что стали как-то выплачивать, но, скорее всего, это просто такой жест отчаяния».

Сотрудничество с такой площадкой изначально предполагало большие риски, ведь, по сути, сервис выполнял функции платежного агента, отметила старший партнер О2 Consulting Татьяна Сафонова: «Они сразу сказали, что будут задействовать криптобиржи и специфические платежные инструменты. Маркетплейсы же оказывают услуги по логистике и продвижению товаров прежде всего, а здесь, скорее, речь идет о работе платежного агента. С другой стороны, наверное, нельзя сказать, что они изначально собирались всех кинуть.

Действительно, есть сложности в проведении международных платежей, и иностранные банки просто могли прекратить обслуживание компании, исходя из того, что она работает с российскими предпринимателями».

Добиться выплат будет сложно: это займет много времени, а судебные разбирательства обойдутся в разы дороже. Дипломатия здесь не сработает, считает партнер Novator Legal Group Илья Сорокин: «Я бы не возлагал особых надежд на какие-то дипломатические каналы. Здесь есть основания для коллективного иска, возможно, уголовного дела, но это очень длительные сроки. Это точно небыстро и туманно по перспективам».

Как заметила «Фонтанка.ру», полные тезки основателей сервиса фигурируют в материалах американских судов. Но в историях иного рода они якобы создавали «разоблачительные площадки» с данными людей, замеченных в супружеских изменах. За удаление информации администраторы просили деньги, разбирательство велось по статье о шантаже.

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Стас Крючков, Иван Корякин