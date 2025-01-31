Низкооборотные средства

Продавцы столкнулись с увеличением сроков выплат за товары, проданные на маркетплейсах. Вместо 9–15 дней процесс теперь занимает 24–27 дня. По мнению экспертов, интернет-площадки таким образом пытаются подтолкнуть селлеров чаще пользоваться услугой по досрочному платному выводу своих денег, чтобы получить дополнительные оборотные средства, которые стало выгоднее держать на банковских счетах. Юристы считают, что оспорить в суде действие маркетплейсов будет непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С переходом Ozon на еженедельный график выплат средний срок нахождения средств селлеров на его счетах вырос на девять дней, достигнув 24. Об этом говорится в письме Российского союза кожевников и обувщиков (РСКО), адресованном комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге. В Минпромторге и РСКО “Ъ” оперативно не ответили. Член комиссии при Минпромторге Руслан Волков пояснил “Ъ”, что проблема действительно остается актуальной. Согласно его подсчетам, средний срок хранения средств на счетах Ozon с конца прошлого года вырос с 15 до 27 дней. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров называет тенденцию общей: период отсрочки платежа с начала 2025 года, по его мнению, продлен на неделю.

Господин Волков поясняет, что продавцы получают средства только за уже оплаченные и переданные покупателям товары. Ранее Ozon выплачивал их дважды в месяц: деньги за заказы, врученные с 1-го по 15-е число, приходили до 25-го числа текущего месяца, с 16-го и до конца срока — до 15-го числа следующего месяца. С 11 декабря 2024 года график стал другим. Селлеры получают средства еженедельно, но за период, завершившийся 3,5 недели назад. Так, 29 января продавцы могли получить выплаты за товары, полученные 30 декабря — 5 января.

Селлеры могут перейти на досрочные выплаты, но стоимость услуги составляет 1,19–3,49% от суммы, говорит господин Волков. В Ozon пояснили “Ъ”, что с еженедельным графиком можно быстрее получать и вкладывать деньги в бизнес. Время между расчетным периодом и датой выплат позволяет учесть возвраты и обеспечить выплаты в том числе и зарубежным контрагентам, добавили в компании.

Руслан Волков поясняет, что селлеры столкнулись с увеличением сроков выплат и от Wildberries: в начале прошлого года деньги можно было получить в среднем в течение 5 дней с момента доставки, сейчас — в течение 19.

Наличие задержек от Wildberries зафиксировал и руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров: площадка объясняет их техническими сложностями. В объединенной компании Wildberries & Russ пояснили “Ъ”, что сроки закреплены офертой и не менялись. На перечисление есть пять рабочих дней: часто средства поступают быстрее, но в некоторых случаях занимают больше времени.

Член общественного совета при Федеральной антимонопольной службе Алексей Кожевников предполагает, что за крупнейшими игроками рынка могут последовать и другие маркетплейсы. По его мнению, мера может быть направлена на увеличение объема собственных оборотных средств. Михаил Бурмистров добавляет, что с ростом процентных ставок по вкладам бизнес заинтересован в том, чтобы дольше хранить средства на банковских счетах. При показателе в 20% уровень еженедельного дохода составляет около 0,4%, поясняет он. Дополнительные отсрочки платежей, по мнению эксперта, характерны не только для маркетплейсов, но и для ритейлеров. Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская предполагает, что отсрочка выплат может быть продиктована стремлением площадок продвигать собственные дополнительные услуги, в том числе платный досрочный вывод средств.

Артур Гафаров поясняет, что продавцы сами часто используют займы и надеются как можно быстрее получать от интернет-площадок средства, вырученные от продажи товаров. Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко поясняет, что рост издержек из-за увеличения сроков оборачиваемости средств будет закладываться в стоимость товаров. Если подход не поменять, продавцы могут столкнуться с кассовым разрывом. Руслан Волков говорит, что речь идет о росте стоимости товаров на 1–2%.

Партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Алина Тарасова поясняет, что мнение продавцов при изменении графика выплат не учитывается: маркетплейсы могут в одностороннем порядке менять договоры. Оспорить это в суде сложно — потребуется доказать недобросовестность площадок, поясняет юрист. Она уточняет, что маркетплейсы не открывают специальных счетов для продавцов: все средства поступают в собственность компании, а у селлеров лишь право требования.

Александра Мерцалова, Алина Мигачёва