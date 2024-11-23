Обороты перешли все границы

Объемы трансграничной торговли продолжают расти, за три квартала российские покупатели потратили на товары из-за рубежа почти 190 млрд руб., что на 62% больше, чем годом ранее. Но достичь значений докризисного 2021 года, когда этот показатель составлял 317 млрд руб., будет сложно. Рост оборотов торговли сдерживают сложности с логистикой, а также снижение в пять раз, до €200, порога беспошлинного ввоза в РФ товаров из наиболее дорогих категорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О том, что в январе—сентябре 2024 года российские потребители потратили на заказ из-за рубежа товаров через различные интернет-площадки 189 млрд руб., или на 62% больше год к году, сообщили “Ъ” в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Для сравнения: за весь 2023 года этот показатель составил 197 млрд руб.

Опрошенные “Ъ” эксперты не берутся спрогнозировать, когда этот сегмент достигнет докризисных значений. В 2021 году оборот трансграничной торговли был 317 млрд руб., говорит президент АКИТ Артем Соколов. Но уже по итогам 2022 года, по данным эксперта, эти траты сократились почти в 1,8 раза, до 177 млрд руб. Это связано с серьезными проблемами с доставкой, начавшимися из-за российско-украинского конфликта. Ситуация стала несколько выправляться в 2023 году, это связано с тем, что после ухода с российского рынка международных ритейлеров покупатели стали приобретать продукцию таких брендов на зарубежных интернет-площадках, констатирует старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько.

Наметившуюся в этом году тенденцию роста оборотов трансграничной торговли подтверждают в службе доставки СДЭК на примере своего сервиса CDEK.Shopping, закупающего импортные товары.

Объем услуг компании за девять месяцев этого года составил 3,7 млрд руб., рост на 60,8% год к году. Впрочем, другие опрошенные “Ъ” крупные маркетплейсы, которые также доставляют товары из-за рубежа, не заметили резкого роста. В Wildberries, например, доля импортных товаров сейчас составляет около 3% — столько было и год назад.

В CDEK.Shopping добавляют, что в третьем квартале 2024 года потребители заказали через сервис товаров на 1,5 млрд руб., что на 58,2% больше год к году.

В T-Data (аналитический центр Т-банка) отмечают рост оборотов сегмента доставок зарубежных товаров по итогам июля—сентября 2024 года на 8% год к году, а число уникальных пользователей сервисов, специализирующихся на трансграничной торговле,— на 14%. Аналитики не приводят данные в натуральном выражении.

По данным CDEK.Shopping, за девять месяцев этого года на 15,5% год к году, до 21,1 тыс. руб., снизился средний чек при покупке товаров за границей. Марина Малахатько считает, что это связано со снижением с апреля этого года беспошлинного ввоза до €200 товаров, доставляемых физлицам службами экспресс-доставки (ранее этот порог был на уровне €1 тыс.). В CDEK.Shopping считают, что средний чек заказов сократился в том числе из-за снижения доставки из-за рубежа электроники, которая является наиболее дорогой категорией.

Несмотря на это, в общем объеме заказов, сделанных через CDEK.Shopping, на электронику по итогам девяти месяцев 2024 года все равно приходилась заметная доля — 39%, хотя год назад было 48%.

Большая часть заказов в этой категории (58%) пришлась на продукцию Apple. Вторая по величине категория заказов — одежда и обувь, чья доля по итогам трех кварталов этого года составила 37% (год назад — 35%). Больше всего российские покупатели заказывали из-за рубежа продукцию Nike (16%) и New Balance (10%). В этом году, по данным CDEK.Shopping, большая часть трансграничной торговли пришлась на Китай — 48% против 34% годом ранее. Доля стран Евросоюза выросла с 15% до 22%, а вот США — снизилась с 39% до 24%.

Алина Мигачёва, Халиль Аминов