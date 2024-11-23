Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обороты перешли все границы

Трансграничная торговля растет за счет ушедших из России брендов

Объемы трансграничной торговли продолжают расти, за три квартала российские покупатели потратили на товары из-за рубежа почти 190 млрд руб., что на 62% больше, чем годом ранее. Но достичь значений докризисного 2021 года, когда этот показатель составлял 317 млрд руб., будет сложно. Рост оборотов торговли сдерживают сложности с логистикой, а также снижение в пять раз, до €200, порога беспошлинного ввоза в РФ товаров из наиболее дорогих категорий.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О том, что в январе—сентябре 2024 года российские потребители потратили на заказ из-за рубежа товаров через различные интернет-площадки 189 млрд руб., или на 62% больше год к году, сообщили “Ъ” в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Для сравнения: за весь 2023 года этот показатель составил 197 млрд руб.

Опрошенные “Ъ” эксперты не берутся спрогнозировать, когда этот сегмент достигнет докризисных значений. В 2021 году оборот трансграничной торговли был 317 млрд руб., говорит президент АКИТ Артем Соколов. Но уже по итогам 2022 года, по данным эксперта, эти траты сократились почти в 1,8 раза, до 177 млрд руб. Это связано с серьезными проблемами с доставкой, начавшимися из-за российско-украинского конфликта. Ситуация стала несколько выправляться в 2023 году, это связано с тем, что после ухода с российского рынка международных ритейлеров покупатели стали приобретать продукцию таких брендов на зарубежных интернет-площадках, констатирует старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько.

Наметившуюся в этом году тенденцию роста оборотов трансграничной торговли подтверждают в службе доставки СДЭК на примере своего сервиса CDEK.Shopping, закупающего импортные товары.

Объем услуг компании за девять месяцев этого года составил 3,7 млрд руб., рост на 60,8% год к году. Впрочем, другие опрошенные “Ъ” крупные маркетплейсы, которые также доставляют товары из-за рубежа, не заметили резкого роста. В Wildberries, например, доля импортных товаров сейчас составляет около 3% — столько было и год назад.

В CDEK.Shopping добавляют, что в третьем квартале 2024 года потребители заказали через сервис товаров на 1,5 млрд руб., что на 58,2% больше год к году.

Продажи российских ноутбуков впервые обогнали американские

В T-Data (аналитический центр Т-банка) отмечают рост оборотов сегмента доставок зарубежных товаров по итогам июля—сентября 2024 года на 8% год к году, а число уникальных пользователей сервисов, специализирующихся на трансграничной торговле,— на 14%. Аналитики не приводят данные в натуральном выражении.

По данным CDEK.Shopping, за девять месяцев этого года на 15,5% год к году, до 21,1 тыс. руб., снизился средний чек при покупке товаров за границей. Марина Малахатько считает, что это связано со снижением с апреля этого года беспошлинного ввоза до €200 товаров, доставляемых физлицам службами экспресс-доставки (ранее этот порог был на уровне €1 тыс.). В CDEK.Shopping считают, что средний чек заказов сократился в том числе из-за снижения доставки из-за рубежа электроники, которая является наиболее дорогой категорией.

Несмотря на это, в общем объеме заказов, сделанных через CDEK.Shopping, на электронику по итогам девяти месяцев 2024 года все равно приходилась заметная доля — 39%, хотя год назад было 48%.

Большая часть заказов в этой категории (58%) пришлась на продукцию Apple. Вторая по величине категория заказов — одежда и обувь, чья доля по итогам трех кварталов этого года составила 37% (год назад — 35%). Больше всего российские покупатели заказывали из-за рубежа продукцию Nike (16%) и New Balance (10%). В этом году, по данным CDEK.Shopping, большая часть трансграничной торговли пришлась на Китай — 48% против 34% годом ранее. Доля стран Евросоюза выросла с 15% до 22%, а вот США — снизилась с 39% до 24%.

Алина Мигачёва, Халиль Аминов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...