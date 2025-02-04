Китай ответил пошлинами

Китай ответил на американские ограничения. Министерство финансов КНР заявило, что с 10 февраля введет 10-процентные пошлины на нефть, автомобили и сельхозтехнику из США. А для угля и СПГ тарифы составят 15%. Кроме того, Пекин теперь будет контролировать экспорт товаров, связанных с редкими металлами, например, вольфрамом, висмутом и молибденом. Власти также начали антимонопольное расследование в отношении Google.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ichirou Ohara / The Yomiuri Shimbun / AFP Фото: Ichirou Ohara / The Yomiuri Shimbun / AFP

Во вторник вступил в силу указ Дональда Трампа о введении дополнительных 10-процентных пошлин на все товары из Китая. Пекин посчитал такие меры несправедливыми и уже обратился с иском в ВТО. Ночью Белый дом анонсировал телефонный разговор Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Он должен состояться до 7 февраля. Накануне Канада и Мексика договорились с президентом США об отсрочке введения пошлин минимум на 30 дней.

От диалога США и Китая будет зависеть глобальная экономика, отмечает заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин: «Пока договариваться не о чем, стороны пока не определили приоритетные цели в этих переговорах. Задача Америки — затормозить развитие Китая, задача Китая — не ввязываться в прямой обмен ударами с Соединенными Штатами. КНР в любом случае будет искать возможности для компромисса, пока еще есть запас для маневра. Но понятно, что обострения торгово-экономической войны не прекратятся, потому что в более широком контексте идет стратегическое соперничество.

Мир идет по пути формирования технико-экономических блоков, где и США, и Китай будут играть лидирующие роли. Потихонечку будет размываться международная правовая система. С одной стороны, для нас это хорошо, потому что возникает полицентричность или многополярность. Это теоретически позволяет нам выстраивать отношения без оглядки на вторичные санкции. С другой стороны, в мире не будет правил, и это не очень хорошо с точки зрения стабильности. Пока, скорее всего, это никак не скажется на российско-китайском торгово-экономическом сотрудничестве.

Но в любом случае Россия будет оставаться одним из главных поставщиков энергоносителей на китайский рынок — это и СПГ, и нефть, и трубопроводный газ. Соответственно, наши переговорные позиции усиливаются, например, при заключении очередной сделки с Китаем по строительству нового газопровода».

Как отмечает Bloomberg, из-за новых американских пошлин ВВП Китая может снизиться примерно на 0,5%, а экспорт — на 2,5%. Однако инвестиции в 500 млрд юаней в поддержку экономики помогут справиться с последствиями. The Washington Post, что Трамп также изучает возможность введения 60-процентных пошлин на некоторые китайские товары. И этот шаг действительно может нанести серьезный урон ВВП КНР, считают аналитики.

Принятые пока меры сильно не повлияют на экономику двух стран, считает главный научный сотрудник центра изучения современного Китая Института востоковедения РАН Андрей Островский: «Китай занимает первое место в мире по добыче угля, производит довольно большое количество металла. Для строительства дорог и домов им нужны коксующиеся сорта угля, а их Китаю не хватает — качество угля в провинции Шэньси не очень. Кроме США, КНР также получает уголь из России, Австралии, других стран мира, и американская доля поставленного угля не такая уж большая.

Нефть — это всегда важный момент для Китая, их рынок составляет 750-800 млн тонн в год, сам Китай добывает примерно 200-220 млн тонн. Недостающие 500 млн тонн они добирают за счет поставок из России и стран арабского мира, доля Америки тут опять же не очень большая. Раньше Россия поставляла максимум 10-15 млн тонн в год при полной загрузке железнодорожного транспорта. Когда была построена труба "Восточная Сибирь—Тихий океан" до порта Козьмино, ситуация кардинально изменилась и теперь худо-бедно 100-150 млн тон в год Россия Китаю поставляет.

В целом объем американо-китайской торговли довольно приличный, порядка $700 млрд в год. Но речь идет в основном о товарах с высокой долей добавленной стоимости — это прежде всего продукция машиностроения, микрочипы. Что касается природных ресурсов, я не могу сказать, что Китай сильно зависит от американских природных ресурсов и наоборот».

Тем временем в выигрыше от ситуации могут оказаться страны Юго-Восточной Азии благодаря диверсификации цепочек поставок, отмечает Bloomberg. Например, Таиланд после принятых Пекином мер уже пообещал увеличить импорт сельхозпродукции из США.

Вашингтон намерен ввести пошлины и на товары из Евросоюза. Как пишет The Telegraph, речь идет о 10-процентных сборах на всю продукцию. По словам Трампа, дефицит США в двустороннем товарообороте с ЕС превышает $300-350 млрд. В свою очередь Британия рассчитывает избежать такой судьбы. Как пишет Politico, Лондон намерен закупать у штатов газ и военные самолеты.

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Ульяна Горелова